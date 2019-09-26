Обманутые дольщики в Ярославле пикетировали форум, где собрались толпы чиновников

Сегодня в Ярославле к зданию концертно-зрелищного центра «Миллениум», где открылся «Ярградфорум», вышли пикетчики. Сюда пришли они неслучайно, ведь на градостроительный форум приехали толпы чиновников, поэтому люди надеются, что их увидят.



— Мы хотим, чтобы правительство Ярославской области и лично губернатор Дмитрий Миронов обратили внимание на нашу проблему — проблему обманутых дольщиков ЖК «Заречная слобода», — рассказали женщины с плакатами.



Полицейские проследили, чтобы участницы пикетов вели себя в рамках закона, но никаких претензий им предъявлять не стали — всё по закону. А женщины говорят, что уже не знают, как сделать так, чтобы власти их услышали.

