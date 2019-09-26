Обманутые дольщики в Ярославле пикетировали форум, где собрались толпы чиновников

Сегодня в Ярославле к зданию концертно-зрелищного центра «Миллениум», где открылся «Ярградфорум», вышли пикетчики. Сюда пришли они неслучайно, ведь на градостроительный форум приехали толпы чиновников, поэтому люди надеются, что их увидят.
— Мы хотим, чтобы правительство Ярославской области и лично губернатор Дмитрий Миронов обратили внимание на нашу проблему — проблему обманутых дольщиков ЖК «Заречная слобода», — рассказали женщины с плакатами.
Полицейские проследили, чтобы участницы пикетов вели себя в рамках закона, но никаких претензий им предъявлять не стали — всё по закону. А женщины говорят, что уже не знают, как сделать так, чтобы власти их услышали.
Здание строится с 2014 года. С того момента свои квартиры ждут больше 150 обманутых дольщиков. На встрече с мэром Владимиром Волковым подрядчик дал обещание закончить строительство долгостроя до 30 августа. Оказалось, что он наврал, — уже сентябрь, а дом до сих пор не сдан, и до сдачи ещё весьма далеко.
В конце августа на долгострое побывал заместитель мэра Ринат Бадаев.
— Встретились с инициативной группой, проверили ход работ. Прошлись по местам общего пользования, зашли в квартиры, — сказал тогда чиновник мэрии. — Определённая динамика появилась, но работы идут по-прежнему в очень вялотекущем режиме.
Со слов заместителя мэра по вопросам градостроительства, в ближайшее время власти изучат исполнительную документацию, соответствие проектам, замечания и насколько быстро они исправлялись.