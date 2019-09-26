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Обманутые дольщики в Ярославле пикетировали форум, где собрались толпы чиновников

Стало известно, что с участниками акций сделали полицейские

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Полицейские переписали данные участниц пикетов

Полицейские переписали данные участниц пикетов

Сегодня в Ярославле к зданию концертно-зрелищного центра «Миллениум», где открылся «Ярградфорум», вышли пикетчики. Сюда пришли они неслучайно, ведь на градостроительный форум приехали толпы чиновников, поэтому люди надеются, что их увидят.

— Мы хотим, чтобы правительство Ярославской области и лично губернатор Дмитрий Миронов обратили внимание на нашу проблему — проблему обманутых дольщиков ЖК «Заречная слобода», — рассказали женщины с плакатами.

Полицейские проследили, чтобы участницы пикетов вели себя в рамках закона, но никаких претензий им предъявлять не стали — всё по закону. А женщины говорят, что уже не знают, как сделать так, чтобы власти их услышали.

Здание строится с 2014 года. С того момента свои квартиры ждут больше 150 обманутых дольщиков. На встрече с мэром Владимиром Волковым подрядчик дал обещание закончить строительство долгостроя до 30 августа. Оказалось, что он наврал, — уже сентябрь, а дом до сих пор не сдан, и до сдачи ещё весьма далеко.

В конце августа на долгострое побывал заместитель мэра Ринат Бадаев.

— Встретились с инициативной группой, проверили ход работ. Прошлись по местам общего пользования, зашли в квартиры, — сказал тогда чиновник мэрии. — Определённая динамика появилась, но работы идут по-прежнему в очень вялотекущем режиме.

Со слов заместителя мэра по вопросам градостроительства, в ближайшее время власти изучат исполнительную документацию, соответствие проектам, замечания и насколько быстро они исправлялись.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    гость
    26 сен 2019 в 13:57

    показательно
    но, тем, чей мозг забит "соловьевщиной", не понять ни когда...
    полиция, не защищает "обманутых" но, охраняет от них "обманувших".
    так на страже каких законов стоят эти "городовые" и "околоточные"?

    Котя
    26 сен 2019 в 13:05

    Жаль людей, в России нет справедливости и честного бизнеса. Так или иначе он замешан на криминале.