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Уличный душ и резные наличники: как живут в деревенских домах под окнами новостроек

Гуляем по пяти ярославским улочкам в Тверицах

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Здесь многоквартирные дома вырастают посреди частного сектора

Здесь многоквартирные дома вырастают посреди частного сектора

Тверицких улиц в Ярославле пять. Все они небольшие и расположены рядом. И сегодня из этих мест — в новом выпуске нашего городского сериала «Ну и дыра». С проспекта Авиаторов сворачиваю к пожарной части вглубь частного сектора. На первый взгляд, ничего интересного здесь нет. Я даже не сразу достала из рюкзака фотоаппарат, уж слишком всё прозаично. Но если побродить, то можно найти старые деревянные дома. Почти на каждом таком доме — наличники. Их можно долго разглядывать и удивляться разнообразию. А еще здесь есть несколько домов с похожей крышей и чердачным окошком. Видимо, строились они давно и в одно время. Таких в Ярославле я еще не видела. А еще здесь разгуливают дворняжки. На вид грозные и даже лают. Но стоит тихонько сказать: «Привет, пёс!», как грозная собака начинает махать хвостом и тычет мокрым носом в ладошку. А еще здесь внезапно возникают многоквартирные дома. Хотите купить квартиру с видом на соседский огород — тогда вам сюда. А ещё здесь до Волги буквально пять минут. А ещё... В общем, смотрим фотографии.

Жители новеньких квартир смотрят прямо в огород и двор маленького дома

Жители новеньких квартир смотрят прямо в огород и двор маленького дома

А там своя отгороженная жизнь и уют

А там своя отгороженная жизнь и уют

Цветы, мезонин и непонятные заборы...

Цветы, мезонин и непонятные заборы...

Кто-то добавил ярких красок в мрачные пейзажи

Кто-то добавил ярких красок в мрачные пейзажи

Здесь нет мусорных контейнеров. Мусор забирают прямо от дома

Здесь нет мусорных контейнеров. Мусор забирают прямо от дома

Когда за твоим огородом вдруг появился новый модный дом

Когда за твоим огородом вдруг появился новый модный дом

А за забором — кладбище холодильников

А за забором — кладбище холодильников

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Превращение старенького деревянного дома в кирпичный

Превращение старенького деревянного дома в кирпичный

Лев и колючая проволока на калитке

Лев и колючая проволока на калитке

На Тверицких улицах несколько домов вот с такими крышами

На Тверицких улицах несколько домов вот с такими крышами

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Вставляют пластик в окна и оставляют наличники

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость .
    27 сен 2019 в 09:30

    Красиво ,живут люди с душой.

    Гога
    27 сен 2019 в 07:47

    Вот хороший репортаж комментировать никого нет.Где все помоешники? Кстати, хороший репортаж.

    Анатолий
    27 сен 2019 в 08:46

    Тверицы это далеко. В самом центре таких улочек ,как у дурака махорки