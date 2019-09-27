Уличный душ и резные наличники: как живут в деревенских домах под окнами новостроек

Тверицких улиц в Ярославле пять. Все они небольшие и расположены рядом. И сегодня из этих мест — в новом выпуске нашего городского сериала «Ну и дыра». С проспекта Авиаторов сворачиваю к пожарной части вглубь частного сектора. На первый взгляд, ничего интересного здесь нет. Я даже не сразу достала из рюкзака фотоаппарат, уж слишком всё прозаично. Но если побродить, то можно найти старые деревянные дома. Почти на каждом таком доме — наличники. Их можно долго разглядывать и удивляться разнообразию. А еще здесь есть несколько домов с похожей крышей и чердачным окошком. Видимо, строились они давно и в одно время. Таких в Ярославле я еще не видела. А еще здесь разгуливают дворняжки. На вид грозные и даже лают. Но стоит тихонько сказать: «Привет, пёс!», как грозная собака начинает махать хвостом и тычет мокрым носом в ладошку. А еще здесь внезапно возникают многоквартирные дома. Хотите купить квартиру с видом на соседский огород — тогда вам сюда. А ещё здесь до Волги буквально пять минут. А ещё... В общем, смотрим фотографии.