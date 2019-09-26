В Ярославле чиновники начали готовиться к Новому году в сентябре

Городские власти решили, что к праздникам надо готовиться заранее. Накануне в мэрии обсуждали, как Ярославль будет выглядеть к Новому году.

В частности, начали говорить об украшении города. И пока ничего нового не придумали, в этом году оно будет примерно таким же, как и раньше.

— Основные цвета украшений будут выполнены в бело-синей гамме. А главной площадкой новогодних гуляний по традиции станет Советская площадь, где установят главную новогоднюю ель, главный каток и резиденцию Деда Мороза, — рассказали на совещании по новогоднему оформлению города.