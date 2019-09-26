В Ярославле чиновники начали готовиться к Новому году в сентябре

Городские власти решили, что к праздникам надо готовиться заранее. Накануне в мэрии обсуждали, как Ярославль будет выглядеть к Новому году.
В частности, начали говорить об украшении города. И пока ничего нового не придумали, в этом году оно будет примерно таким же, как и раньше.
— Основные цвета украшений будут выполнены в бело-синей гамме. А главной площадкой новогодних гуляний по традиции станет Советская площадь, где установят главную новогоднюю ель, главный каток и резиденцию Деда Мороза, — рассказали на совещании по новогоднему оформлению города.
В каждом районе города будет своя большая ёлка, установленная в центральном парке или на самой посещаемой площади. Также управляющие торговых центров Ярославля пообещали нарядные ёлки рядом со своими зданиями. Что также бывает каждый год.
Украсить город планируют к 10 декабря.
В прошлом году в Ярославле случился скандал из-за приглашённой звезды на новогодний концерт. Ярославцев возмутило, что власти пригласили выступить рэпера Мота за три миллиона рублей. Слишком дорого для нищего бюджета. В итоге рэпер сам отказался выступать в Ярославле.