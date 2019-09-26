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Город

В Ярославле чиновники начали готовиться к Новому году в сентябре

В мэрии обсуждали, как украшать город

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Через два месяца Ярославль будет сиять новогодними огнями&nbsp;

Через два месяца Ярославль будет сиять новогодними огнями 

Городские власти решили, что к праздникам надо готовиться заранее. Накануне в мэрии обсуждали, как Ярославль будет выглядеть к Новому году.

В частности, начали говорить об украшении города. И пока ничего нового не придумали, в этом году оно будет примерно таким же, как и раньше.

— Основные цвета украшений будут выполнены в бело-синей гамме. А главной площадкой новогодних гуляний по традиции станет Советская площадь, где установят главную новогоднюю ель, главный каток и резиденцию Деда Мороза, — рассказали на совещании по новогоднему оформлению города. 

В каждом районе города будет своя большая ёлка, установленная в центральном парке или на самой посещаемой площади. Также управляющие торговых центров Ярославля пообещали нарядные ёлки рядом со своими зданиями. Что также бывает каждый год. 

Украсить город планируют к 10 декабря.

В прошлом году в Ярославле случился скандал из-за приглашённой звезды на новогодний концерт. Ярославцев возмутило, что власти пригласили выступить рэпера Мота за три миллиона рублей. Слишком дорого для нищего бюджета. В итоге рэпер сам отказался выступать в Ярославле. 

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Гость
    26 сен 2019 в 11:25

    Вот так украшать - чистить крыши, улицы и не оставлять после этого грязных снежных гор. Замечательное украшение, ничего больше не надо.

    гость
    26 сен 2019 в 11:02

    радует!
    радует то, что хоть в каких-то вопросах, чиновники проявляют дальновидность!
    и, регулярно происходящие события, не вызывают удивления типа: как? опять?
    вот, к Новому году в сентябре готовятся.
    гладишь, в светлом будущем, они, сообразят, что Новый год приходит зимой, и начнут так же рьяно готовится и к этому событию!
    ну а, к 2070 году, приход зимы, совсем, не будет вызывать удивления.
    равно как и остальные времена года.

    Житель Ярославля
    26 сен 2019 в 10:27

    "" ... праздники ваши ненавидит душа моя..." - так сказал через пророка Бог! (читай Библию)