«Город стал агрессивнее и недоступнее»: в Ярославле похоронили закрытый пешеходный переход

Двое парней возложили гвоздики на импровизированную могилу перехода Фото: Антон Кононов

В Ярославле двое неравнодушных жителей были настолько возмущены решением властей, что вышли к дороге с траурной акцией. Братья Антон и Александр Кононовы решили похоронить закрытый накануне пешеходный переход.

— Мы почтили память ушедшего от нас по воле некомпетентных чиновников пешеходного перехода, — рассказал изданию 76.RU Антон Кононов. — Чего они хотели добиться — непонятно. Теперь люди просто перебегают дорогу, потому что переход был удобный — там рядом торговый центр и автобусная остановка. Теперь это место стало безумно опасным, а город — ещё более агрессивным и недоступным.



Видео: Александр Кононов

— Это был нужный и удобный пешеходный переход, — добавил Александр Кононов. — Какой-то болван, имея власть и видя, что каждое утро от Парашютного проезда и до Московского вокзала образуется пробка длиной в две с половиной остановки, решил, что всё дело в проклятом переходе — люди ходят, а машины их пропускают — вот и причина. Молодые люди сформулировали три основных пункта, которые хотят донести до чиновников, принимающих подобные решения:

пешеходные переходы должны быть там, где людям удобно переходить дорогу, а не где решил какой-то увалень, который последние 20 лет передвигается по городу исключительно в автомобиле; статистика сбиваемых людей на дорогах довольно велика, и не надо её повышать безграмотными решениями. Молебны о спасении пешеходов не всегда помогают, даже если окурить опасное место ладаном и поставить свечи в храме; пробка не исчезла, те, кто надеялись избавиться от неё таким образом, оказались обычными дураками.



Видео: Елена Вахрушева