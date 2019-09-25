«Город стал агрессивнее и недоступнее»: в Ярославле похоронили закрытый пешеходный переход

В Ярославле двое неравнодушных жителей были настолько возмущены решением властей, что вышли к дороге с траурной акцией. Братья Антон и Александр Кононовы решили похоронить закрытый накануне пешеходный переход.
— Мы почтили память ушедшего от нас по воле некомпетентных чиновников пешеходного перехода, — рассказал изданию 76.RU Антон Кононов. — Чего они хотели добиться — непонятно. Теперь люди просто перебегают дорогу, потому что переход был удобный — там рядом торговый центр и автобусная остановка. Теперь это место стало безумно опасным, а город — ещё более агрессивным и недоступным.
Видео: Александр Кононов
— Это был нужный и удобный пешеходный переход, — добавил Александр Кононов. — Какой-то болван, имея власть и видя, что каждое утро от Парашютного проезда и до Московского вокзала образуется пробка длиной в две с половиной остановки, решил, что всё дело в проклятом переходе — люди ходят, а машины их пропускают — вот и причина.
Молодые люди сформулировали три основных пункта, которые хотят донести до чиновников, принимающих подобные решения:
- пешеходные переходы должны быть там, где людям удобно переходить дорогу, а не где решил какой-то увалень, который последние 20 лет передвигается по городу исключительно в автомобиле;
- статистика сбиваемых людей на дорогах довольно велика, и не надо её повышать безграмотными решениями. Молебны о спасении пешеходов не всегда помогают, даже если окурить опасное место ладаном и поставить свечи в храме;
- пробка не исчезла, те, кто надеялись избавиться от неё таким образом, оказались обычными дураками.
Видео: Елена Вахрушева
На прошлой неделе на проспекте Фрунзе напротив дома № 3 убрали и разворот, и пешеходный переход. Чиновники спорили ещё с зимы, что именно создаёт пробки на проспекте, думали установить там светофор, но в результате просто стёрли «зебру». Это возмутило водителей, которым теперь развернуться можно только на пересечении Фрунзе и Суздальского шоссе, а ездить к районной администрации приходится дворами или делать круг до Гоголя по пробкам Московского проспекта. Не лучше и пешеходам, которые теперь, рискуя жизнью, просто бегают через дорогу от остановки. Что происходит на переходе, которого как бы и нет, но он вроде есть, — в нашем материале.