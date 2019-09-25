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«Город стал агрессивнее и недоступнее»: в Ярославле похоронили закрытый пешеходный переход

Участники акции попытались донести до властей, что количество ДТП снижается не от молебнов

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Двое парней возложили гвоздики на импровизированную могилу перехода

Двое парней возложили гвоздики на импровизированную могилу перехода

В Ярославле двое неравнодушных жителей были настолько возмущены решением властей, что вышли к дороге с траурной акцией. Братья Антон и Александр Кононовы решили похоронить закрытый накануне пешеходный переход.

— Мы почтили память ушедшего от нас по воле некомпетентных чиновников пешеходного перехода, — рассказал изданию 76.RU Антон Кононов. — Чего они хотели добиться — непонятно. Теперь люди просто перебегают дорогу, потому что переход был удобный — там рядом торговый центр и автобусная остановка. Теперь это место стало безумно опасным, а город — ещё более агрессивным и недоступным.

Видео: Александр Кононов

— Это был нужный и удобный пешеходный переход, — добавил Александр Кононов. — Какой-то болван, имея власть и видя, что каждое утро от Парашютного проезда и до Московского вокзала образуется пробка длиной в две с половиной остановки, решил, что всё дело в проклятом переходе — люди ходят, а машины их пропускают — вот и причина.

Молодые люди сформулировали три основных пункта, которые хотят донести до чиновников, принимающих подобные решения:

  • пешеходные переходы должны быть там, где людям удобно переходить дорогу, а не где решил какой-то увалень, который последние 20 лет передвигается по городу исключительно в автомобиле;
  • статистика сбиваемых людей на дорогах довольно велика, и не надо её повышать безграмотными решениями. Молебны о спасении пешеходов не всегда помогают, даже если окурить опасное место ладаном и поставить свечи в храме;
  • пробка не исчезла, те, кто надеялись избавиться от неё таким образом, оказались обычными дураками.

Видео: Елена Вахрушева

На прошлой неделе на проспекте Фрунзе напротив дома № 3 убрали и разворот, и пешеходный переход. Чиновники спорили ещё с зимы, что именно создаёт пробки на проспекте, думали установить там светофор, но в результате просто стёрли «зебру». Это возмутило водителей, которым теперь развернуться можно только на пересечении Фрунзе и Суздальского шоссе, а ездить к районной администрации приходится дворами или делать круг до Гоголя по пробкам Московского проспекта. Не лучше и пешеходам, которые теперь, рискуя жизнью, просто бегают через дорогу от остановки. Что происходит на переходе, которого как бы и нет, но он вроде есть, — в нашем материале.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    здешний
    25 сен 2019 в 17:59

    Город точно стал агрессивнее. В квартире 18 градусов хотя СМИ вопят что к зиме все готово. В Москве что на 300 км южнее уже дают тепло в дома но не в Ярославле. Волков и Миронов, вы нам зачем тогда?

    Василий
    25 сен 2019 в 17:00

    Возникает ощущение, что комментарии инвалиды пишут. Господа, глаза разуйте поширше. Взгляните вправо и влево от этого перехода и удивитесь, что в 50-ти метрах, в каждую сторону от этого перехода, находятся регулируемые пешеходные переходы. Ваши-же родственники торчат в автобусах и в маршрутках в пробках, а также рискуют переходя по нерегулируемому пешеходному переходу. Неужели катастрофа, пройти лишних 50 метров. Возмущаются так, как будто все дороги города ведут исключительно к этому переходу. А некоторые СМИ упорно поддерживают эту бесполезную болтовню.

    911
    25 сен 2019 в 16:17

    Город должен быть для людей а не для железных машин. Очередной жирный минус нынешней власти. Лучше бы вы тротуары строить начали, чтоб пешеходы не лезли на дороги, а ведь впереди ещё зима.