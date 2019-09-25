Во Фрунзенском районе нашли семь предприятий, отравляющих воздух

Месяц назад жители Фрунзенского района пожаловались на едкий запах серы. Воняло так, что начинался кашель и щипало глаза. После нашей публикации Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура проверила 18 предприятий, расположенных на территории района. И как выяснилось, в семи из них проверяющие нашли массу нарушений. Среди них, например, высокие выбросы вредных веществ во время неблагоприятных метеоусловий.



«В ходе проверки залповые и аварийные выбросы в месте скопления загрязняющих веществ не фиксировались. Загрязнение атмосферного воздуха могло произойти по причине неправильной работы газоочистного оборудования в условиях сложившихся метеоусловий», — сообщается в письме Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры.

