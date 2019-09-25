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Во Фрунзенском районе нашли семь предприятий, отравляющих воздух

Прокуратура проверила жалобу ярославцев на едкий запах серы

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В этом районе периодически появляется вонь

В этом районе периодически появляется вонь

Месяц назад жители Фрунзенского района пожаловались на едкий запах серы. Воняло так, что начинался кашель и щипало глаза. После нашей публикации Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура проверила 18 предприятий, расположенных на территории района. И как выяснилось, в семи из них проверяющие нашли массу нарушений. Среди них, например, высокие выбросы вредных веществ во время неблагоприятных метеоусловий.

«В ходе проверки залповые и аварийные выбросы в месте скопления загрязняющих веществ не фиксировались. Загрязнение атмосферного воздуха могло произойти по причине неправильной работы газоочистного оборудования в условиях сложившихся метеоусловий», — сообщается в письме Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры.

В адрес нарушителей возбудили дело об административном правонарушении. И это не первый случай. Год назад на Липовой горе местные почувствовали резкий запах аммиака. В Роспотребнадзоре рассказали, что случилось.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    гост
    25 сен 2019 в 12:09

    Травят нас коррупционеры жадные до наживы. по ночам устраивают сбросы в воздух отравы. фильтра не на одном предприятии не работают. за взятку проверяющие любую бумажку подпишут.

    РНК
    25 сен 2019 в 14:19

    нуу, а назвать те, 7 предприятий, видно религия не позволяет...