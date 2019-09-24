«Дети замерзают!»: депутаты потребовали дать отопление пораньше

— Постановления во всех районах разные. Сроки затянуты в Гаврилов-Яме. Там должны включить отопление в домах с 1 октября. Считаю, что сроки затянуты необоснованно и в Ярославле, — высказалась депутат Елена Кузнецова.

Сегодня в Ярославской областной думе озвучили, когда отопление включат по всему региону. Так, жители Ярославской области наверняка смогут жить в тёплых домах ко 2–3 октября — такую дату назвал заместитель председателя правительства Виктор Неженец. Это связано ещё и с тем, что на само подключение отопления уходит два-три дня со старта отопительного сезона.

Ещё несколько парламентариев её поддержали. Один из депутатов предложил вообще изменить документ, регламентирующий подключение отопления только тогда, когда среднесуточная температура воздуха составляет не выше 8 градусов тепла.

— На самом деле эти 8 градусов по ощущениям как 4–5. Я предложил сегодня увеличить этот уровень. Нельзя крутиться вокруг этих градусов, потому что температура в квартире намного ниже необходимой. У нас дети мёрзнут в детских садах, нам сообщают, что в помещениях температура ниже 16 градусов. Сейчас будем оформлять письмо правительству области об изменении в этом постановлении, — рассказал 76.RU депутат Александр Гончаров. — Когда говорят, что у глав городов есть возможность самим решать, когда включать или не включать. Но это субъективный фактор. На любого чиновника нужен понятный документ.

Напомним, с 24 сентября в Ярославле начали подключать тепло в детские сады, школы и больницы. С 26–27 числа начнут теплеть батареи в жилых домах.