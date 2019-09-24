В Ярославле эвакуировали школу, в которой две недели назад случился пожар

В Ярославле эвакуировали школу № 29 в Брагино. На видео видно, как учеников организованно построили возле забора. В это время пожарные по лестнице карабкаются на второй этаж. Там находится спортзал.



— Опять у нас какой-то коллапс, — говорит женщина за кадром. — Похоже, у нас опять пожар в школе. Две недели назад горела, и теперь опять что-то произошло.



Как оказалось, переживать не нужно. Сегодня в школах Ярославской области проводят единый день пожарной безопасности.



— Рекомендуем провести практические тренировки с эвакуацией и проверкой первичных средств пожаротушения с максимальным привлечением населения на всех объектах и организациях, расположенных на территории региона, обратив особое внимание на объекты с массовым пребыванием детей, — сообщают в ГУ МЧС России по Ярославской области.

