Хозяйка батута, улетевшего вместе с детьми, пойдёт под суд

35-лентяя хозяйка батута, где летом серьезно пострадала двухлетняя девочка, пойдёт под суд. На днях закончилось расследование уголовного дела. Индивидуального предпринимателя обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья людей, а в данном случае детей.
Напомним, 20 июня в Рыбинске на территории парка имени Фейгина случилось ЧП — в парке ветром снесло батут, на котором находились дети.
— Для установки и крепления надувной конструкции батута использовались только три узла крепления из шести, остальные находились в непригодном для эксплуатации состоянии; в качестве операторов батута были привлечены несовершеннолетние лица, не прошедшие соответствующих подготовки; не организовано проведение после установки батута ежедневных контрольных проверок правильности монтажа и установки всех элементов, — сообщает
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщина находится под подпиской о невыезде.