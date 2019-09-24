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Ребёнок пострадал на батуте
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Хозяйка батута, улетевшего вместе с детьми, пойдёт под суд

Подробности происшествия в Рыбинске

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Девочка получила тяжёлые травмы

Девочка получила тяжёлые травмы

35-лентяя хозяйка батута, где летом серьезно пострадала двухлетняя девочка, пойдёт под суд. На днях закончилось расследование уголовного дела. Индивидуального предпринимателя обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья людей, а в данном случае детей.

Напомним, 20 июня в Рыбинске на территории парка имени Фейгина случилось ЧП — в парке ветром снесло батут, на котором находились дети.

— Для установки и крепления надувной конструкции батута использовались только три узла крепления из шести, остальные находились в непригодном для эксплуатации состоянии; в качестве операторов батута были привлечены несовершеннолетние лица, не прошедшие соответствующих подготовки; не организовано проведение после установки батута ежедневных контрольных проверок правильности монтажа и установки всех элементов, — сообщает

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщина находится под подпиской о невыезде.

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