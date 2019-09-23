В центре Ярославля перекрасят историческое здание гостиницы «Царьград»

В Ярославле власти надумали перекрасить историческое здание гостиницы «Царьград», которое находится на улице Андропова.
— Колористическое решение принимали, опираясь на первоначальный цвет фасада здания, — объяснили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.
Изначальный цвет здание давно потеряло. Теперь его предстоит восстановить. Когда начнутся работы, пока неизвестно.
В последние годы в здании находился департамент городского хозяйства мэрии Ярославля. Было принято решение продать здание частнику, а департамент переселить в административное здание на улице Большой Фёдоровской. Теперь гостиница «Царьград» — частная собственность.