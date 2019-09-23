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В центре Ярославля перекрасят историческое здание гостиницы «Царьград»

Власти объяснили, зачем решили так поступить

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Недавно здание продали в частные руки

Недавно здание продали в частные руки

В Ярославле власти надумали перекрасить историческое здание гостиницы «Царьград», которое находится на улице Андропова.

— Колористическое решение принимали, опираясь на первоначальный цвет фасада здания, — объяснили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Изначальный цвет здание давно потеряло. Теперь его предстоит восстановить. Когда начнутся работы, пока неизвестно.

В последние годы в здании находился департамент городского хозяйства мэрии Ярославля. Было принято решение продать здание частнику, а департамент переселить в административное здание на улице Большой Фёдоровской. Теперь гостиница «Царьград» — частная собственность.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Ося Бендер
    23 сен 2019 в 08:54

    То есть частное!!! здание, решили перекрасить за бюджетные деньги??? ну вы не останавливайтесь, вы уж и капитальный ремонт, с реставрацией проведите, пусть богатый дядя порадуется... Браво, бис!!!