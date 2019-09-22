22 сентября воскресенье
СЕЙЧАС +3°С
usd 63.85
eur 70.60

Темы

СЕЙЧАС +3°С
usd 63.85
eur 70.60

Все новости

Все новости
Город

«Теперь они снова вместе…»: в Ярославле прощаются с известным журналистом

Стали известны причины смерти 47-летней Ольги Продан

Поделиться

4 482
2 Обсудить
Ольга Продан с 90-х годов работала в газете «Золотое кольцо»

Ольга Продан с 90-х годов работала в газете «Золотое кольцо»

Сегодня в Ярославле прощаются с известным «печатным» журналистом Ольгой Продан. Она умерла после тяжёлой онкологической болезни. 29 сентября Ольге бы исполнилось 48 лет.

Много лет Ольга Продан проработала в ежедневной газете «Золотое кольцо». Её коллеги говорят, что она помогла не одному десятку людей — жителям Ярославля и районов области.

— Ольга пришла в отдел новостей «Золотого кольца» в 90-х годах и сразу стала своей, как будто работала здесь всю жизнь, — вспоминает свою коллегу журналист Владимир Кобылинский. — Она была весёлой девушкой и не боялась быть смешной. Многие коллеги даже не знали о её болезни, о том, как она боролась. В прошлом году умер её папа Николай Мухин, который тоже работал журналистом в нашем отделе. Теперь они снова вместе...

Сегодня Ольгу похоронят. Отпевание пройдёт в 12 часов в церкви села Кувакино.

ТЕКСТ

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Скоково
    22 сен 2019 в 13:25

    Соболезную! С такими чиновниками как в Ярославле с онкологией будем в первых рядах.

    Олег Гонозов
    22 сен 2019 в 11:56

    Фото мое, сделанное в редакции "Золотого кольца".