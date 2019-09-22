«Теперь они снова вместе…»: в Ярославле прощаются с известным журналистом

Сегодня в Ярославле прощаются с известным «печатным» журналистом Ольгой Продан. Она умерла после тяжёлой онкологической болезни. 29 сентября Ольге бы исполнилось 48 лет.



Много лет Ольга Продан проработала в ежедневной газете «Золотое кольцо». Её коллеги говорят, что она помогла не одному десятку людей — жителям Ярославля и районов области.



— Ольга пришла в отдел новостей «Золотого кольца» в 90-х годах и сразу стала своей, как будто работала здесь всю жизнь, — вспоминает свою коллегу журналист Владимир Кобылинский. — Она была весёлой девушкой и не боялась быть смешной. Многие коллеги даже не знали о её болезни, о том, как она боролась. В прошлом году умер её папа Николай Мухин, который тоже работал журналистом в нашем отделе. Теперь они снова вместе...

