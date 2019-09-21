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«День без автомобиля»: в Ярославле перекроют центр города

Схема, где будет не проехать

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Улицы перекроют с восьми утра

Улицы перекроют с восьми утра

22 сентября в Ярославле на нижнем ярусе Волжской набережной и на Стрелке пройдут спортивные мероприятия «День без автомобиля». Из-за этого на нескольких улицах перекроют движение.

— В целях повышения уровня безопасности дорожного движения в период проведения спортивного мероприятия 22 сентября с восьми до восемнадцати часов на участках Пятницкого съезда, улицы Флотская, Красного съезда, Волжского спуска, нижнего яруса Которосльной набережной вводится временное ограничение движения транспортных средств, — рассказали в мэрии Ярославля.

В этот день возле Речного вокзала запретят остановку и стоянку авто.

Не подъехать будет к Волжской набережной и Стрелке

Не подъехать будет к Волжской набережной и Стрелке

В прошлые выходные из-за перекрытых дорог водители устроили бунт на Красной площади.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    21 сен 2019 в 19:55

    Хоспади, устройте хоть один день «Без пешехода»!