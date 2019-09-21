«День без автомобиля»: в Ярославле перекроют центр города

22 сентября в Ярославле на нижнем ярусе Волжской набережной и на Стрелке пройдут спортивные мероприятия «День без автомобиля». Из-за этого на нескольких улицах перекроют движение.



— В целях повышения уровня безопасности дорожного движения в период проведения спортивного мероприятия 22 сентября с восьми до восемнадцати часов на участках Пятницкого съезда, улицы Флотская, Красного съезда, Волжского спуска, нижнего яруса Которосльной набережной вводится временное ограничение движения транспортных средств, — рассказали в мэрии Ярославля.

