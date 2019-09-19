«Дошло до центра»: по Волге расползается масляное пятно

Масляные разводы уже текут вдоль центральной набережной
Фото: Александра Савельева
Сегодня днём у Октябрьского моста через Волгу показалось большое масляное пятно на воде. Разводы текли по течению к центральной набережной.
Мы попытались проследить, откуда идёт утечка в реку, проследовали вверх по течению до железнодорожного моста. За ним река уже чистая. Под мостом несколько мужчин на небольшой лодке копошились в воде.
— Специалисты департамента выехали на место для фиксации нарушений. Так как Волга является объектом федерального надзора, материалы предварительной проверки будут направлены в управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора для проведения дальнейших проверочных мероприятий, — прокомментировал 76.RU председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.
Утечки в Волгу в городе случаются нередко. Недавно в Тутаевском районе в реку произошла утечка нефтепродуктов. Летом жители обнаружили в реке пятна мазута.
Видео: Александра Савельева, Елена Вахрушева