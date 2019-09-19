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«Дошло до центра»: по Волге расползается масляное пятно

Мы попытались дойти до источника его образования в Ярославле

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Масляные разводы уже текут вдоль центральной набережной 

Фото: Александра Савельева 

Сегодня днём у Октябрьского моста через Волгу показалось большое масляное пятно на воде. Разводы текли по течению к центральной набережной.

Мы попытались проследить, откуда идёт утечка в реку, проследовали вверх по течению до железнодорожного моста. За ним река уже чистая. Под мостом несколько мужчин на небольшой лодке копошились в воде.

— Специалисты департамента выехали на место для фиксации нарушений. Так как Волга является объектом федерального надзора, материалы предварительной проверки будут направлены в управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора для проведения дальнейших проверочных мероприятий, — прокомментировал 76.RU председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

После железнодорожного моста уже чисто&nbsp;

После железнодорожного моста уже чисто 

Утечки в Волгу в городе случаются нередко. Недавно в Тутаевском районе в реку произошла утечка нефтепродуктов. Летом жители обнаружили в реке пятна мазута.

Видео: Александра Савельева, Елена Вахрушева

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    гость
    19 сен 2019 в 16:18

    да чего там искать виноватых...
    это не съеденные обеды из школьных столовых!
    выплеснули, вот и плывет гадость по Волге-матушке...

    гость
    19 сен 2019 в 16:03

    набрать этой воды дать чиновникам пусть пьют. нет пусть уходят со своих сытных должностей.

    Эх,хвост чешуя...
    19 сен 2019 в 15:13

    Ещё вчера вечером под мостом было огромных размеров пятно,по середине реки.