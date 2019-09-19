«Дошло до центра»: по Волге расползается масляное пятно

Сегодня днём у Октябрьского моста через Волгу показалось большое масляное пятно на воде. Разводы текли по течению к центральной набережной.

Мы попытались проследить, откуда идёт утечка в реку, проследовали вверх по течению до железнодорожного моста. За ним река уже чистая. Под мостом несколько мужчин на небольшой лодке копошились в воде.