Мэрия Ярославля не смогла заплатить за капремонт

Дефицит бюджета уже ощутимо сказывается в разных сферах жизни города
Фото: Александра Савельева
Дефицит бюджета Ярославля сказывается в разных сферах жизни города. На обсуждение комиссии муниципалитета по ЖКХ внесли документ с информацией о долге городского бюджета перед фондом содействия капитальному ремонту.
Дело в том, что городская казна тоже должна платить взносы за муниципальную недвижимость, которая включена в программу капремонта.
— В связи с дефицитом доходной части бюджета города Ярославля возникло недофинансирование по оплате взносов на капитальный ремонт и на погашение кредиторской задолженности за помещения, находящиеся в муниципальной собственности. Сумма общей задолженности департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля перед региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области на 01.07.2019 составила 155,886 миллиона рублей, — говорится в отчёте ДГХ.
Долг накопился с 2016 по 2019 годы. В департаменте составили график реструктуризации долга, по которому должны выплачивать долг перед фондом капремонта из доходов бюджета.
С самим фондом в Ярославской области связано немало скандалов. Так, весной этого года депутаты облдумы выразили недоверие фонду. Ещё один скандал случился в сталинском доме на проспекте Ленина, где ярославцы опозорили фонд после того, как наёмный подрядчик сделал некачественный ремонт крыши.
Сейчас администрация города планирует взять многомиллиардные кредиты, чтобы покрывать текущие долги и исполнять текущие обязательства.