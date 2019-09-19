Мэрия Ярославля не смогла заплатить за капремонт

Дефицит бюджета Ярославля сказывается в разных сферах жизни города. На обсуждение комиссии муниципалитета по ЖКХ внесли документ с информацией о долге городского бюджета перед фондом содействия капитальному ремонту.

Дело в том, что городская казна тоже должна платить взносы за муниципальную недвижимость, которая включена в программу капремонта.

— В связи с дефицитом доходной части бюджета города Ярославля возникло недофинансирование по оплате взносов на капитальный ремонт и на погашение кредиторской задолженности за помещения, находящиеся в муниципальной собственности. Сумма общей задолженности департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля перед региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области на 01.07.2019 составила 155,886 миллиона рублей, — говорится в отчёте ДГХ.