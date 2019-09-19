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Город

Мэрия Ярославля не смогла заплатить за капремонт

Как это отразится на городе

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Дефицит бюджета уже ощутимо сказывается в разных сферах жизни города 

Фото: Александра Савельева

Дефицит бюджета Ярославля сказывается в разных сферах жизни города. На обсуждение комиссии муниципалитета по ЖКХ внесли документ с информацией о долге городского бюджета перед фондом содействия капитальному ремонту.

Дело в том, что городская казна тоже должна платить взносы за муниципальную недвижимость, которая включена в программу капремонта. 

— В связи с дефицитом доходной части бюджета города Ярославля возникло недофинансирование по оплате взносов на капитальный ремонт и на погашение кредиторской задолженности за помещения, находящиеся в муниципальной собственности. Сумма общей задолженности департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля перед региональным фондом содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области на 01.07.2019 составила 155,886 миллиона рублей, — говорится в отчёте ДГХ.

Долг накопился с 2016 по 2019 годы. В департаменте составили график реструктуризации долга, по которому должны выплачивать долг перед фондом капремонта из доходов бюджета. 

С самим фондом в Ярославской области связано немало скандалов. Так, весной этого года депутаты облдумы выразили недоверие фонду. Ещё один скандал случился в сталинском доме на проспекте Ленина, где ярославцы опозорили фонд после того, как наёмный подрядчик сделал некачественный ремонт крыши.

Сейчас администрация города планирует взять многомиллиардные кредиты, чтобы покрывать текущие долги и исполнять текущие обязательства.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    гость
    19 сен 2019 в 12:36

    все деньги в сирию, украину, крым, москву, чечню и питер а остальные выживаете как хотите. так решил путин, олигархи и члены ер.

    кусь
    19 сен 2019 в 13:01

    Ага, если гражданин не заплатил за капремонт, то пени быстренько начинают щелкать. А тут 155 мультов реструктуризировать будут. И хоть бы хны, и никаких судебных разбирательств, попыток взыскать.

    Гость
    19 сен 2019 в 13:37

    ситуация хуже чем пишете. Эти долги мэрия уже повесила на людей. моим родителям пенсионерам пришла судебная повестка о долге за капремонт, хотя они исправно все платили. пошли разбираться в фонд капремонта. оказалось что это долг мэрии перед фондом за то время что квартира была неприватизирована, а приватизировали ее в начале 2017. управляющая компания Заволжского района взяла и подала в суд, и почему то повесили на моих родителей. Здесь явный сговор управляющих с мэрией.
    А сколько народу не пойдет по инстанциям разбираться и заплатит?
    Народ просто грабят и все заодно: суды, УК и мэрия...