Свинка Пеппа в запое, Пятёрка — в меланхолии: каким был Ярославль 18 сентября

Почти каждый день наша Саша Савельева ведёт рубрику #Такой_Ярославль в соцсетях. Саша ловит настроение города. Эту прекрасную рубрику мы с сегодняшнего дня заводим и на сайте.

Сегодня — прогулка по Пятёрке, укутанной осенней сыростью и меланхолией.