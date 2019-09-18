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Свинка Пеппа в запое, Пятёрка — в меланхолии: каким был Ярославль 18 сентября

Какое настроение было сегодня у города (и у фотографа 76.RU)

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Когда устала от этой славы и всеобщего обожания

Фото: Александра Савельева

Почти каждый день наша Саша Савельева ведёт рубрику #Такой_Ярославль в соцсетях. Саша ловит настроение города. Эту прекрасную рубрику мы с сегодняшнего дня заводим и на сайте.
Сегодня — прогулка по Пятёрке, укутанной осенней сыростью и меланхолией.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    18 сен 2019 в 19:24

    отстаньте уже от пятерки, фотографируйте свою заволгу...

    Гость
    18 сен 2019 в 19:12

    Это не свинка Пеппа, это ее брат Джордж.

    Гость
    18 сен 2019 в 18:49

    Прямо скажем, так себе. Не нужно быть большим профессионалом, чтобы сделать такие фото.