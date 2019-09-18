Свинка Пеппа в запое, Пятёрка — в меланхолии: каким был Ярославль 18 сентября

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2 августа 2019
Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?
Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
Почти каждый день наша Саша Савельева ведёт рубрику #Такой_Ярославль в соцсетях. Саша ловит настроение города. Эту прекрасную рубрику мы с сегодняшнего дня заводим и на сайте. Сегодня — прогулка по Пятёрке, укутанной осенней сыростью и меланхолией.