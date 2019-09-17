Лишенного прав депутата наказали за езду на машине: вердикт суда

— В отношении гражданина, ранее лишенного права управления транспортными средствами, сотрудниками ГИБДД проведено было административное расследование, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по статье Кодекса об административных нарушениях «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

В Ярославле полицейские проверили попавшую в интернет видеозапись с камеры наблюдения, где было видно, как на парковку подъехал красный «Пежо» и из него вышел человек, похожий на депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Петровского. И сотрудники МВД установили, что это был именно он.

Напомним, Дмитрия Петровского лишили прав на 1,5 года за то, что он уехал с места ДТП. Когда в интернет попали кадры, как он, несмотря на это, разъезжает по Ярославлю на легковушке, депутат заявил, что не знает, он или кто-то другой на этом видео.



— Машина похожа на мою, человек похож на меня, но достаточно много похожих машин и людей. Чтоб утверждать это уверенно. Ещё раз скажу, я много лет ставлю там машину, и возможно, это и я, но утверждать это я не могу, — ответил журналистам редакции народный избранник Петровский. — Ну, запись с камер легко подделать — взять и соединить несколько кадров, так же, как и изменить дату — так что я утверждать что-либо не могу.



Но полицейские быстро разобрались, что на видео был именно лишённый водительских прав депутат муниципалитета Дмитрий Петровский, и он не просто посидел в машине, а именно ездил на ней.