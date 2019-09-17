Темы

СЕЙЧАС +9°С
usd 64.12
eur 70.60

Все новости

Все новости
Город

Лишенного прав депутата наказали за езду на машине: вердикт суда

Народный избранник из Ярославля попался на нарушении, засветившись на камере видеонаблюдения

Поделиться

835
4 Обсудить

Кадры с депутатом и его машиной внимательно разобрали в полиции и в мировом суде

Фото: Беспонтовый пирожок / YouTube.com

В Ярославле полицейские проверили попавшую в интернет видеозапись с камеры наблюдения, где было видно, как на парковку подъехал красный «Пежо» и из него вышел человек, похожий на депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Петровского. И сотрудники МВД установили, что это был именно он.

— В отношении гражданина, ранее лишенного права управления транспортными средствами, сотрудниками ГИБДД проведено было административное расследование, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по статье Кодекса об административных нарушениях «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

Позже дело попало на рассмотрение к мировому судье. Тот вынес решение оштрафовать депутата на 30 тысяч рублей.

Видео: Беспонтовый пирожок / YouTube.com

Напомним, Дмитрия Петровского лишили прав на 1,5 года за то, что он уехал с места ДТП. Когда в интернет попали кадры, как он, несмотря на это, разъезжает по Ярославлю на легковушке, депутат заявил, что не знает, он или кто-то другой на этом видео.

— Машина похожа на мою, человек похож на меня, но достаточно много похожих машин и людей. Чтоб утверждать это уверенно. Ещё раз скажу, я много лет ставлю там машину, и возможно, это и я, но утверждать это я не могу, — ответил журналистам редакции народный избранник Петровский. — Ну, запись с камер легко подделать — взять и соединить несколько кадров, так же, как и изменить дату — так что я утверждать что-либо не могу.

Но полицейские быстро разобрались, что на видео был именно лишённый водительских прав депутат муниципалитета Дмитрий Петровский, и он не просто посидел в машине, а именно ездил на ней.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ПДДПетровский

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    18 сен 2019 в 00:45

    Вот и верь после этого вранья в его правдивость и искренность намерений !

    Гость
    18 сен 2019 в 00:28

    Что штраф дали уже писали 2 недели назад, обсудили. Баян. Вытащили снова, дорогу перешел кому то? Вроде выборы нескоро. Такое впечатление что у нас один депутат, куда не посмотришь что то про него пишут.

    Гость
    17 сен 2019 в 23:55

    Он говорил что он не был за рулем, выходит он лжец. В нормальном государстве таким не место на государственных постах или у нас можно быть лжецом и правит в стране?