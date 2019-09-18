«Обещать на 100% не можем»: в фирме «Ольга» рассказали, как будут делать ямочный ремонт в Ярославле

— Сейчас идут подготовительные работы — всё готовится к исполнению контракта, — сообщила руководитель ремонтно-технического предприятия «Ольга» Ольга Купченко. — Мы раньше, действительно, занимались другого вида деятельностью, но времена меняются. Обещать, что мы выполним все обязательства по контракту на 100%, я пока не могу.

Представитель ремонтно-технического предприятия, которое впервые будет заниматься ямочным ремонтом дорог в Ярославле, рассказал, что в фирме идёт подготовка к старту работ.

Будет ли предприятие заключать с кем-то договор на субподряд, откуда они возьмут снегоуборочную технику и рабочих, Купченко комментировать не стала.





Ранее стало известно, что на аукцион по текущему содержанию автомобильных дорог Ярославля заявилась всего одна фирма — ремонтно-техническое предприятие «Ольга». Ранее эта фирма занималась продажей сена и овса ярославской конноспортивной школе, а также торговлей автомобильными двигателями. Теперь по условиям контракта организация должна во втором полугодии 2019 года заделать литым и обычным асфальтом ям на 18,7 миллиона рублей. Дорожные активисты тут же отреагировали и сообщили, что у «Ольги» нет ни специальной техники, ни нужных специалистов для работ по ямочному ремонту дорог.

