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«Обещать на 100% не можем»: в фирме «Ольга» рассказали, как будут делать ямочный ремонт в Ярославле

Руководитель предприятия ответила на обвинения дорожных активистов

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Откуда у «Ольги» возьмутся рабочие и техника, на предприятии не сообщают

Фото: Александра Савельева

Представитель ремонтно-технического предприятия, которое впервые будет заниматься ямочным ремонтом дорог в Ярославле, рассказал, что в фирме идёт подготовка к старту работ.

— Сейчас идут подготовительные работы — всё готовится к исполнению контракта, — сообщила руководитель ремонтно-технического предприятия «Ольга» Ольга Купченко. — Мы раньше, действительно, занимались другого вида деятельностью, но времена меняются. Обещать, что мы выполним все обязательства по контракту на 100%, я пока не могу.

Будет ли предприятие заключать с кем-то договор на субподряд, откуда они возьмут снегоуборочную технику и рабочих, Купченко комментировать не стала.


Ранее стало известно, что на аукцион по текущему содержанию автомобильных дорог Ярославля заявилась всего одна фирма — ремонтно-техническое предприятие «Ольга». Ранее эта фирма занималась продажей сена и овса ярославской конноспортивной школе, а также торговлей автомобильными двигателями. Теперь по условиям контракта организация должна во втором полугодии 2019 года заделать литым и обычным асфальтом ям на 18,7 миллиона рублей. Дорожные активисты тут же отреагировали и сообщили, что у «Ольги» нет ни специальной техники, ни нужных специалистов для работ по ямочному ремонту дорог.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Mel
    18 сен 2019 в 08:31

    Что такое 18 млн. в масштабе города - ЭТО КРОХИ! На весь ямочный ремонт?! Это плевок на горожан! Часы некоторых депутатов стоят дороже! Да и их то мэрия не заплатит, или заплатит через год, после выполнения работ..сотни фирм обанкротилось, после работы на мэрских заказах! Поэтому и не заявился никто, нашли дураков.

    Avtor
    18 сен 2019 в 07:41

    Зароют ямы песком с камнями, новое слово в ремонте

    Потерявшийся Дед
    18 сен 2019 в 07:41

    Оля мы ярославцы верим в твои способности!