Темы

СЕЙЧАС +13°С
usd 63.83
eur 70.67

Все новости

Все новости
Город

Страшно жить: в Ярославле прокуратура возбудила дело на директора управляющей компании

В этом доме несколько лет не было ремонта

Поделиться

954
Обсудить

Управляющая компания Красноперекопского района не соблюдала требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Фото: прокуратура Ярославской области

В этом доме не только жить не захочется, но и находиться неприятно. До такого состояния подъезд и туалет дома № 14 по улице Курчатова довела управляющая компания. Стены и крыша несколько лет не ремонтировались. В результате начались протечки, стала осыпаться штукатурка.

Снаружи дом выглядит ненамного лучше&nbsp;

Снаружи дом выглядит ненамного лучше 

— По результатам проверки в отношении заместителя директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении — осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, — пояснили в прокуратуре Красноперекопского района.

Третий этаж самый проблемный

Третий этаж самый проблемный

Материал направили для рассмотрения в департамент государственного жилищного надзора. Прокуратура поставила на контроль устранение нарушений.

Совсем недавно на нашем сайте вышел обзор студенческих общежитий. Посмотрите, в каких условиях живут ярославские студенты.

В Ярославле в ужасном состоянии находятся не только некоторые общежития, но и школы. Вы только посмотрите, на этот жуткий кабинет одной из школ Красноперекопского района.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

капремонтуправляющая компания

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!