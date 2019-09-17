Страшно жить: в Ярославле прокуратура возбудила дело на директора управляющей компании

Управляющая компания Красноперекопского района не соблюдала требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Фото: прокуратура Ярославской области
В этом доме не только жить не захочется, но и находиться неприятно. До такого состояния подъезд и туалет дома № 14 по улице Курчатова довела управляющая компания. Стены и крыша несколько лет не ремонтировались. В результате начались протечки, стала осыпаться штукатурка.
— По результатам проверки в отношении заместителя директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении — осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, — пояснили в прокуратуре Красноперекопского района.
Материал направили для рассмотрения в департамент государственного жилищного надзора. Прокуратура поставила на контроль устранение нарушений.
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