Страшно жить: в Ярославле прокуратура возбудила дело на директора управляющей компании

В этом доме не только жить не захочется, но и находиться неприятно. До такого состояния подъезд и туалет дома № 14 по улице Курчатова довела управляющая компания. Стены и крыша несколько лет не ремонтировались. В результате начались протечки, стала осыпаться штукатурка.

Снаружи дом выглядит ненамного лучше Фото: Прокуратура Ярославской области

— По результатам проверки в отношении заместителя директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении — осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, — пояснили в прокуратуре Красноперекопского района.



Третий этаж самый проблемный Фото: прокуратура Ярославской области