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Пожар на Дзержинском рынке
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«Всё мясо испортилось, куда его девать?»: что происходит на сгоревшем Дзержинском рынке в Ярославле

Когда его снова откроют

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Дзержинский рынок закрыт для посетителей

Фото: Елена Вахрушева

Мы выяснили, когда восстановят Дзержинский рынок Ярославля после пожара. Напомним, он случился рано утром в воскресенье, 15 сентября. Предприниматели, которые за пару часов в пожаре потеряли практически всё, потихоньку приходят в себя.

Главный вход на рынок перекрыт. Справа от него возле столовой открыта дверь, откуда заходят и выходят мужчины и женщины. Они таскают доски, губки и вёдра. Внутри помещения, где неприятно пахнет гарью, две женщины пытаются отмыть от копоти уцелевшие холодильники. Говорить с журналистами отказываются — некогда.

На лестнице болтается ограничительная лента. На улице торгуют одеждой

На лестнице болтается ограничительная лента. На улице торгуют одеждой

С внутренней стороны рынка собрались предприниматели, у которых в пожаре сгорели продукты и холодильники. Женщины недружелюбно смотрят на нас и перешёптываются между собой. Чувствуется, что нервы у них на пределе. Единственное, что их волнует, — где и чем теперь торговать.

— Я мясом торговала на двух прилавках. Всё, что было, всё сгорело. У меня всё испортилось. Теперь и не знаю, куда девать, — говорит женщина-продавец.

Этот мужчина продавал чай и кофе&nbsp;

Этот мужчина продавал чай и кофе 

— А у меня два прилавка было с сухофруктами на 14 квадратных метров, тоже всё сгорело, — сокрушается продавщица Манежа.

В коридоре под дверью директора мы встретили Марию. Женщина продавала на Дзержинском рынке мясо. Где теперь ей торговать — она не знает. Когда случился пожар, Мария собиралась на работу.

— Мне позвонили, я еще только выезжала из дома. Когда приехала, пожарные еще тушили. Огня не было, но был такой сильный дым, что даже соседние дома и Дворец пионеров было не видно. Люди даже подумали, что они горят, а не рынок.

По версии очевидцев, в восьмом павильоне Дзержинского рынка замкнуло проводку. В этот момент в здании была только уборщица. Она, по словам её знакомой, получила ожоги, но несильные.

Официальную версию пожара руководство рынка пока не может озвучить

Официальную версию пожара руководство рынка пока не может озвучить

В дирекции рынка успокаивают: места для всех нашли, а сгоревшие павильоны отремонтируют через 3–4 месяца. Тем не менее поснимать внутри сгоревшего рынка не разрешили.

— Сейчас мы занимаемся распределением торговых мест. Часть торговцев уже перевели на Угличский рынок, часть здесь, на улице, — говорит представитель владельца Дзержинского рынка. — Ущерб пока, конечно, не оценен. Сегодня и завтра лаборатория будет смотреть. Вчера только следственная группа была. В принципе здание не пострадало.

Автор: Юлия Золотых

Мы вели прямую трансляцию этого происшествия.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гостья
    17 сен 2019 в 17:28

    Да вся вина на владельце рынка. Когда его последний раз ремонтировали, проводку меняли и т.д.? Понятно, что все противопожарные проверки были пройдены не бесплатно. Хорошо, что люди не пострадали, а так вторая "Зимняя вишня" была бы...

    пессимист
    17 сен 2019 в 17:22

    Почему всегда экономят на противопожарных системах?

    17 сен 2019 в 16:41

    Жаль, конечно, продавцов, но как-бы нечистные на руку перекупы это самое мясо по дешману у людей купили, а потом, замариновав, продали под видом шашлыка где-нить на трассе....