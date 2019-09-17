«Всё мясо испортилось, куда его девать?»: что происходит на сгоревшем Дзержинском рынке в Ярославле

Мы выяснили, когда восстановят Дзержинский рынок Ярославля после пожара. Напомним, он случился рано утром в воскресенье, 15 сентября. Предприниматели, которые за пару часов в пожаре потеряли практически всё, потихоньку приходят в себя.

Главный вход на рынок перекрыт. Справа от него возле столовой открыта дверь, откуда заходят и выходят мужчины и женщины. Они таскают доски, губки и вёдра. Внутри помещения, где неприятно пахнет гарью, две женщины пытаются отмыть от копоти уцелевшие холодильники. Говорить с журналистами отказываются — некогда.



На лестнице болтается ограничительная лента. На улице торгуют одеждой Фото: Елена Вахрушева

С внутренней стороны рынка собрались предприниматели, у которых в пожаре сгорели продукты и холодильники. Женщины недружелюбно смотрят на нас и перешёптываются между собой. Чувствуется, что нервы у них на пределе. Единственное, что их волнует, — где и чем теперь торговать.

— Я мясом торговала на двух прилавках. Всё, что было, всё сгорело. У меня всё испортилось. Теперь и не знаю, куда девать, — говорит женщина-продавец.



Этот мужчина продавал чай и кофе Фото: Елена Вахрушева

— А у меня два прилавка было с сухофруктами на 14 квадратных метров, тоже всё сгорело, — сокрушается продавщица Манежа.

В коридоре под дверью директора мы встретили Марию. Женщина продавала на Дзержинском рынке мясо. Где теперь ей торговать — она не знает. Когда случился пожар, Мария собиралась на работу.

— Мне позвонили, я еще только выезжала из дома. Когда приехала, пожарные еще тушили. Огня не было, но был такой сильный дым, что даже соседние дома и Дворец пионеров было не видно. Люди даже подумали, что они горят, а не рынок.

По версии очевидцев, в восьмом павильоне Дзержинского рынка замкнуло проводку. В этот момент в здании была только уборщица. Она, по словам её знакомой, получила ожоги, но несильные.



Официальную версию пожара руководство рынка пока не может озвучить Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

В дирекции рынка успокаивают: места для всех нашли, а сгоревшие павильоны отремонтируют через 3–4 месяца. Тем не менее поснимать внутри сгоревшего рынка не разрешили.

— Сейчас мы занимаемся распределением торговых мест. Часть торговцев уже перевели на Угличский рынок, часть здесь, на улице, — говорит представитель владельца Дзержинского рынка. — Ущерб пока, конечно, не оценен. Сегодня и завтра лаборатория будет смотреть. Вчера только следственная группа была. В принципе здание не пострадало.

Автор: Юлия Золотых