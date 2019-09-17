Мясо, овощи и арбузы по оптовым ценам: в Ярославле на два дня развернут большую торговую ярмарку

В Ярославле в пятницу и субботу на этой неделе пройдёт сельскохозяйственная ярмарка «ЯрАгро». Её развернут на площади перед концертно-зрелищным центром «Миллениум» на Которосльной набережной. Сыры, мясо, колбасы, рыбу, мёд, картошку, овощи, оригинальные напитки и кондитерские изделия местного производства здесь будут продавать по оптовым ценам. Организаторы ярмарки говорят, что садоводы-любители обещали привезти выращенные в местных краях дыни и арбузы, а заодно и рассказать, как это лучше делать в здешних условиях. Здесь же можно будет приобрести все, что нужно дачникам, — от семян и удобрений до саженцев и инвентаря.

— На ярмарке будет работать город мастеров: народные умельцы покажут свои изделия — из дерева, лозы, стекла, глины, декоративных камней, проведут мастер-классы по ткачеству, бисероплетению, гончарному искусству, пошиву кукол из лоскутков, — уточнили организаторы ярмарки «ЯрАгро». — Под открытым небом откроется маркет местной еды.



Кроме того, в субботу в помещении КЗЦ шеф-повара будут проводить открытые бесплатные мастер-классы «Секреты ярославской кухни. Сезонные продукты». Вход на ярмарку бесплатный.

