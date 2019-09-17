В Ярославле донорам будут давать скидки в кафе, магазинах и аптеках

В Ярославле областная станция переливания крови будет поощрять доноров. Люди, которые будут сдавать кровь больше трёх раз за год, получат специальную карту, дающую право на скидки от 5% до 50% на товары и услуги в магазинах, кафе, гостиницах, медицинских центрах, аптеках и ряде других предприятий бытового обслуживания.



— Программа лояльности поддерживает активных доноров и стимулирует безвозмездное донорство, что крайне важно. Ведь нередко спасти жизнь человека врачам помогает именно донорская кровь, — отметил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. — Она нужна пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев, получившим тяжелые травмы, ожоги, некоторым роженицам и новорожденным младенцам, пациентам с гематологическими заболеваниями и онкологическим больным, проходящим химиотерапию.

