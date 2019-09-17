В Ярославле донорам будут давать скидки в кафе, магазинах и аптеках

252 жителя Ярославской области уже получили карту активного донора
Фото: департамент здравоохранения Ярославской области
В Ярославле областная станция переливания крови будет поощрять доноров. Люди, которые будут сдавать кровь больше трёх раз за год, получат специальную карту, дающую право на скидки от 5% до 50% на товары и услуги в магазинах, кафе, гостиницах, медицинских центрах, аптеках и ряде других предприятий бытового обслуживания.
— Программа лояльности поддерживает активных доноров и стимулирует безвозмездное донорство, что крайне важно. Ведь нередко спасти жизнь человека врачам помогает именно донорская кровь, — отметил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. — Она нужна пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев, получившим тяжелые травмы, ожоги, некоторым роженицам и новорожденным младенцам, пациентам с гематологическими заболеваниями и онкологическим больным, проходящим химиотерапию.
Сейчас список мест, где можно воспользоваться скидочной картой, небольшой — 16 точек. Возможно, он будет пополняться новыми местами.
Стать героем может каждый. И необязательно для этого иметь суперспособность. Достаточно обращать внимание на проблемы других людей. Сдать кровь, чтобы спасти другому жизнь, может любой здоровый человек. Если вы решили, что когда-нибудь станете донором, то этот материал для вас. Что нельзя есть перед сдачей крови, где в Ярославле находятся станции переливания крови и какие льготы полагаются донору — читайте в нашем материале.