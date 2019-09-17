Ярославцев будут учить цирковым трюкам: где появится новая секция

Даниил Шаронов, студент ярославского педуниверситета, выиграл 500 тысяч рублей на молодёжном форуме «Таврида». На эти деньги Даниил будет развивать в нашем городе цирковое искусство. Его проект называется «Цирк уехал».

— Мы планируем организовать на базе ярославского батутного центра направление дополнительного образования «Цирковое искусство», — пояснил Даниил Шаронов. — С помощью данного проекта спортсмены смогут вовлекать молодежь в досуговую деятельность, реализовывать свой творческий потенциал. В настоящее время в спортивной и художественной гимнастике, акробатике средний возраст заканчивающего профессиональную карьеру составляет от 16 до 20 лет. Проект позволит этим людям развиваться дальше. Будут проводиться мастер-классы, организовываться цирковые выступления.

