Ярославцев будут учить цирковым трюкам: где появится новая секция

Молодёжный творческий форум «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года
Фото: Даниил Шаронов / Vk.com
Даниил Шаронов, студент ярославского педуниверситета, выиграл 500 тысяч рублей на молодёжном форуме «Таврида». На эти деньги Даниил будет развивать в нашем городе цирковое искусство. Его проект называется «Цирк уехал».
— Мы планируем организовать на базе ярославского батутного центра направление дополнительного образования «Цирковое искусство», — пояснил Даниил Шаронов. — С помощью данного проекта спортсмены смогут вовлекать молодежь в досуговую деятельность, реализовывать свой творческий потенциал. В настоящее время в спортивной и художественной гимнастике, акробатике средний возраст заканчивающего профессиональную карьеру составляет от 16 до 20 лет. Проект позволит этим людям развиваться дальше. Будут проводиться мастер-классы, организовываться цирковые выступления.
Даниил не единственный ярославец, выигравший грант «Тавриды». В этом году ещё трое парней из Ярославской области удивили жюри оригинальными идеями. 500 тысяч получил Александр Соломатин из Ростова. Молодой человек показал проект сцены на колёсах. Столько же получил Леонид Чистяков из Мышкина на музыкальный фестиваль. Ярославский ведущий Роман Касиян получил чуть меньше — 350 тысяч рублей. Эти деньги Роман потратит на открытие школы стендапа.