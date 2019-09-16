Опасно для жизни: мэрия пять лет не могла расселить ярославцев из аварийного жилья

Прокуратура Ленинского района направила в суд сразу четыре исковых заявления на мэрию. А всё из-за того, что власти не предпринимают никаких действий для расселения ярославцев из аварийного жилья. Дом № 19а на улице Белинского уже пять лет признан аварийным и подлежащим к сносу. Согласно постановлению, здание должны полностью расселить до 2025 года. Однако с 2014 года никаких мер по расселению мэрия так и не предприняла.



— Кроме того, проживание в указанном жилом доме, в том числе пользование помещениями ванных комнат и уборных в левом крыле жилого дома, представляет угрозу жизни и здоровью людей, — сообщают в ярославской прокуратуре.

