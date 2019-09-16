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Опасно для жизни: мэрия пять лет не могла расселить ярославцев из аварийного жилья

За это прокуратура направила в суд четыре иска

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Этот дом построен ещё в 1953 году

Фото: Александра Савельева

Прокуратура Ленинского района направила в суд сразу четыре исковых заявления на мэрию. А всё из-за того, что власти не предпринимают никаких действий для расселения ярославцев из аварийного жилья. Дом № 19а на улице Белинского уже пять лет признан аварийным и подлежащим к сносу. Согласно постановлению, здание должны полностью расселить до 2025 года. Однако с 2014 года никаких мер по расселению мэрия так и не предприняла.

— Кроме того, проживание в указанном жилом доме, в том числе пользование помещениями ванных комнат и уборных в левом крыле жилого дома, представляет угрозу жизни и здоровью людей, — сообщают в ярославской прокуратуре.

Теперь мэрия обязана предоставить семьям благоустроенное жильё в черте города.

Куда жаловаться на плохое содержание дома
Жилищная инспекция Ярославля — ул. Советская, 64 (понедельник — четверг с 08:30 до 17:00, пятница с 08:30 до 16:00, обед с 12:30 до 13:18), кабинет № 6.
Образец заявления.

Напомним, в начале мая в двухэтажном доме на Пятёрке треснула и обрушилась часть стены. Жильцы выложили в соцсети видео в надежде хоть как-то привлечь внимание властей к своим проблемам. По словам людей, они уже не раз жаловались на плохие условия, но никакой реакции не увидели. Мы съездили туда, пообщались с жильцами и сделали восемь жутких фото.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    16 сен 2019 в 17:55

    Прокуратуре отстранить бы от работы хоть одного из этих деятелей, которые должны выполнять свои служебные обязанности. Наша прокуратура то предписания пишет, то иски , а воз и ныне там. Чинуши поплёвывают с высокой колокольни. Суд пальчиком погрозит и всё. У чиновников жильё есть. Сколько домов вообще поменяли статус ветхого и обслуживаются только самими жителями.