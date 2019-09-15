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«Не хотелось бы, чтобы пристрелили»: в Ярославле искали хозяев чернобурой лисичке

Животное бродило по улицам, подходя к людям

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Пушистая лисичка оказалась не дикой 

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com 

В районе Нижнего посёлка в Ярославле увидели гуляющую по улицам чернобурую лисицу. Животное с красивейшим окрасом и холёной шерстью подходило к людям, заглядывая в глаза.

— Людей не боится, подходит. Может, у кого убежала? На бешеную вроде не похожа, но.... Не хотелось бы, чтобы пристрелили красивое животное, — написали в соцсетях местные жители. 

Лисичка бегала по улицам около двух дней до того, как её нашли хозяева. Пропавшим оказался полугодовалый лис по кличке Нюх. Семья питомца приехала с ошейником и забрала домой гуляку. 

— Он подходит к людям, если нет вкусного, сразу убегает. Лис привитой, — рассказал хозяин Никита.

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