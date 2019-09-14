Ярославцев будут штрафовать на 350 тысяч рублей за мусор

На днях на Автозаводской улице на мусорной площадке вблизи дома № 69 неизвестные свалили промышленные отходы предприятия. Чтобы бороться с такими людьми, администрация района установила на этом месте камеры видеонаблюдения. Штраф для юридических лиц за незаконный выброс мусора составляет от 350 тысяч рублей.



— Администрация района ежедневно проводит мониторинг всех контейнерных площадок, принимает обращения граждан, контролирует результат. Кроме того, на наиболее проблемных участках у нас установлены системы видеонаблюдения. Однако свалки из строительного, бытового и другого хозяйственного мусора, не относящегося к отходам жизнедеятельности людей, всё равно периодически появляются. Жителей, руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей просим проявлять сознательность и ответственность, соблюдать правила выноса мусора, — призвал глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.