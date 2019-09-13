«Отпустите маму! У меня ребёнок!»: координатор ярославского штаба Навального рассказала об обысках

Координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили сегодня вышла на связь. Она объяснила, что ей на время друзья дали мобильный телефон, так как её аппарат вместе с другой техникой, документами и банковскими картами вчера изъяли правоохранительные органы. Мы поинтересовались у неё, как прошли обыски и где она была несколько часов после этого, когда её искали друзья и соратники.



— С обыском сотрудники органов пришли ко мне в 6 часов утра, — начала историю Лекиашвили. — Ко мне мама приехала как раз в гости, навестить свою внучку — мою дочь, мы в этот момент и были дома втроём. Я испугалась, разозлилась — сразу стала кричать «Отпустите маму! У меня ребёнок!» Но сотрудники вели себя нормально, и я быстро успокоилась. Мне даже показалось, что они хотели мне понравиться, разговаривали очень деликатно.

