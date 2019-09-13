«Отпустите маму! У меня ребёнок!»: координатор ярославского штаба Навального рассказала об обысках

После обысков Елену Лекиашвили друзья искали несколько часов
Фото: Елена Лекиашвили
Координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили сегодня вышла на связь. Она объяснила, что ей на время друзья дали мобильный телефон, так как её аппарат вместе с другой техникой, документами и банковскими картами вчера изъяли правоохранительные органы. Мы поинтересовались у неё, как прошли обыски и где она была несколько часов после этого, когда её искали друзья и соратники.
— С обыском сотрудники органов пришли ко мне в 6 часов утра, — начала историю Лекиашвили. — Ко мне мама приехала как раз в гости, навестить свою внучку — мою дочь, мы в этот момент и были дома втроём. Я испугалась, разозлилась — сразу стала кричать «Отпустите маму! У меня ребёнок!» Но сотрудники вели себя нормально, и я быстро успокоилась. Мне даже показалось, что они хотели мне понравиться, разговаривали очень деликатно.
После обысков у девушки дома и в штабе Навального на улице Чайковского Елену Лекиашвили правоохранители отвезли к себе для беседы. Разговор был долгим.
— Никаких угроз или давления не было ни капли, — продолжает координатор штаба Навального в Ярославле. — Спросили, нет ли у меня биткоинов, интернет-кошельков или миллионов? Я честно ответила, что нет. Ещё раз подчеркну, общались со мной вежливо.
Елену Лекиашвили вчера потеряли соратники после того, как в её квартире прошли обыски (фото, видео и подробности — в онлайн-трансляции). Когда она вышла от силовиков, то дала знать знакомым, что с ней всё в порядке. Обыски также проходили у сторонников оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге, Тюмени , Перми, Новосибирске, Омске, Ростове, Челябинске, Архангельске и других городах.