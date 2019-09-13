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Больше суток был на холоде: полицейские на носилках вынесли из леса дедушку

В Ярославской области 82-летний пенсионер пошёл за клюквой и пропал

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Родные быстро спохватились 

Фото: УМВД России по Ярославской области

У этой истории счастливый конец. Сотрудники полиции спасли заблудившегося в лесу дедушку. Вчера утром 82-летний пенсионер ушёл в лес за клюквой. Начало смеркаться, а дедушки всё нет. На следующее утро обеспокоенный сын обратился в полицейский участок в Переславле-Залесском.

К поискам приступили немедленно. 17 мужчин отправились в лес прочёсывать местность.

Дедушка находится под присмотром медиков

Дедушка находится под присмотром медиков

— Около местечка Говырино в лесном массиве в районе болота Куница правоохранители обнаружили обездвиженного мужчину. Пенсионер был дезориентирован: не мог говорить и самостоятельно передвигаться, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Дедушку на носилках вынесли из леса и передали медикам. В настоящее время его состояние удовлетворительное. У пенсионера переохлаждение.

Почитайте историю, как ярославские волонтёры спасли заблудившуюся в лесу 71-летнюю бабушку. Пенсионерка просидела в болоте больше суток.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Потерявшийся Дед
    13 сен 2019 в 16:33

    Мда.

    Иван
    13 сен 2019 в 16:24

    Блин! Много видимо насобирал, клюквы-то!

    мчс
    13 сен 2019 в 16:20

    клюквы старому пню захотелось. дома сиди немощь!