Больше суток был на холоде: полицейские на носилках вынесли из леса дедушку

У этой истории счастливый конец. Сотрудники полиции спасли заблудившегося в лесу дедушку. Вчера утром 82-летний пенсионер ушёл в лес за клюквой. Начало смеркаться, а дедушки всё нет. На следующее утро обеспокоенный сын обратился в полицейский участок в Переславле-Залесском.

К поискам приступили немедленно. 17 мужчин отправились в лес прочёсывать местность.

Дедушка находится под присмотром медиков Фото: УМВД России по Ярославской области

— Около местечка Говырино в лесном массиве в районе болота Куница правоохранители обнаружили обездвиженного мужчину. Пенсионер был дезориентирован: не мог говорить и самостоятельно передвигаться, — сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Дедушку на носилках вынесли из леса и передали медикам. В настоящее время его состояние удовлетворительное. У пенсионера переохлаждение.

Фото: Анастасия Тихомирова