Чиновница из Ярославля предложила сделать из эксклюзивной детской площадки во дворе арт-объект

— Во дворе домов № 17, корп. 3 и № 11, корп. 5 по улице Бабича находится эксклюзивная детская площадка, — написала в социальной сети Екатерина Мусинова. — Единственная в своём роде, построена в 1990 году при застройке микрорайона. Площадка не соответствует ГОСТу и требует капитального ремонта. Мнение жителей разделились. Есть предложение сделать из данной конструкции интересный арт-объект. А что думаете вы?

Глава территориальной администрации Дзержинского района выступила с необычным предложением — переделать детскую площадку во дворе в арт-объект. Стоит это делать или нет, она решила спросить у своих подписчиков в социальных сетях:

Люди в комментариях стали отвечать. И мнения пользователей соцсетей также разделились.

— Возможно, люди с художественным вкусом и креативным подходом смогут вдохнуть сюда вторую жизнь, но мне это место всегда казалось жутковатым, — считает Наталья Стродынова.

— Однозначно реставрировать — всё детство прошло здесь, — поделилась мнением Оксана Белова. — Такая красота и так запустили.

— Снести однозначно, — уверена Яна Карушкина. — На этой площадке уже столько детей покалечилось. Знаю, о чем говорю. В этом дворе жили мои родители.

Дорогие читатели, мы тоже хотим спросить, а что думаете вы? Свои ответы пишите в комментариях.

А вот жители другого ярославского двора с опасной детской площадкой и вовсе не дождались от чиновников никакой реакции. Поэтому они сами взялись за инструменты, чтобы починить городок.



Напомним, мэрия обязала жителей платить за содержание детских городков во дворе. Многие передают эту ответственность своей управляющей компании. Политика администрации Ярославля в отношении общих городков следующая: по всем районам массово сносят старые конструкции. Когда на их месте появится что-то новое и появится ли — понимания нет.

