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«Лены нигде нет»: в Ярославле после обысков пропала координатор штаба Навального

Координатор регионального штаба Елена Лекиашвили до сих пор не выходит на связь

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Елена Лекиашвили уехала утром из дома вместе с правоохранительными органами

Фото: Елена Вахрушева

Сторонники Навального в Ярославле потеряли своего координатора Елену Лекиашвили. Рано утром к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов. Там они изъяли оргтехнику и документы. После этого сказали, что повезли для обысков в штаб.

Теперь девушку нигде не могут найти — на связь она до сих пор не вышла.

— Штаб закрыт, никого рядом нет, — сообщили они. — Дома Лены тоже нет.

Сейчас сторонники Навального пытаются дозвониться до правоохранителей, чтобы узнать, где находится Елена. Пока никаких объяснений они так и не получили. Официальных комментариев в органах правопорядка также не дают.

Все подробности об обыске у Елены Лекиашвили дома и в штабе Навального в Ярославле можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

Обновлено в 18:25

Координатор штаба Навльного в Ярославле Елена Лекиашвили нашлась. Её выпустили из «серого дома».

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Олег
    12 сен 2019 в 17:51

    В пивнухе поищите.

    ГОСТЬ
    12 сен 2019 в 18:17

    По себе судишь?