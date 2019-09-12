«Лены нигде нет»: в Ярославле после обысков пропала координатор штаба Навального

Сторонники Навального в Ярославле потеряли своего координатора Елену Лекиашвили. Рано утром к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов. Там они изъяли оргтехнику и документы. После этого сказали, что повезли для обысков в штаб.



Теперь девушку нигде не могут найти — на связь она до сих пор не вышла.



— Штаб закрыт, никого рядом нет, — сообщили они. — Дома Лены тоже нет.

