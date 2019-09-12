«Лены нигде нет»: в Ярославле после обысков пропала координатор штаба Навального

Елена Лекиашвили уехала утром из дома вместе с правоохранительными органами
Фото: Елена Вахрушева
Сторонники Навального в Ярославле потеряли своего координатора Елену Лекиашвили. Рано утром к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов. Там они изъяли оргтехнику и документы. После этого сказали, что повезли для обысков в штаб.
Теперь девушку нигде не могут найти — на связь она до сих пор не вышла.
— Штаб закрыт, никого рядом нет, — сообщили они. — Дома Лены тоже нет.
Сейчас сторонники Навального пытаются дозвониться до правоохранителей, чтобы узнать, где находится Елена. Пока никаких объяснений они так и не получили. Официальных комментариев в органах правопорядка также не дают.
Все подробности об обыске у Елены Лекиашвили дома и в штабе Навального в Ярославле можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
Обновлено в 18:25
Координатор штаба Навльного в Ярославле Елена Лекиашвили нашлась. Её выпустили из «серого дома».