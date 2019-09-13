Под тоскливый вой поездов: как живут дома на затерянной улочке у депо

Новый выпуск нашего сериала «Ну и дыра» сегодня начинается с самого конца Пятерки. Здесь около депо есть скрытый и забытый угол — это последние дома по Угличской улице и Деповском проезде. Если честно, мы плохо представляем, как можно жить так близко к депо. Все жители Пятерки знают этот пронзительный железнодорожный звук тормозов, который разносится на несколько километров. Но здесь он особенно тоскливый и невыносимый. Кажется, что он пропитывает воздух. От него хочется убежать. Но люди живут. И наверняка уже даже не слышат этой тоски...