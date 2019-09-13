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Под тоскливый вой поездов: как живут дома на затерянной улочке у депо

Изучаем спрятавшийся в зарослях уголок Ярославля

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Есть в этом что-то трогательное...

Фото: Александра Савельева

Новый выпуск нашего сериала «Ну и дыра» сегодня начинается с самого конца Пятерки. Здесь около депо есть скрытый и забытый угол — это последние дома по Угличской улице и Деповском проезде. Если честно, мы плохо представляем, как можно жить так близко к депо. Все жители Пятерки знают этот пронзительный железнодорожный звук тормозов, который разносится на несколько километров. Но здесь он особенно тоскливый и невыносимый. Кажется, что он пропитывает воздух. От него хочется убежать. Но люди живут. И наверняка уже даже не слышат этой тоски...

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Мария
    13 сен 2019 в 08:07

    И всегда найдется человек,который в любой дыре сделает цветник. Благодаря таким людям,наши дворы еще имеют приличный вид. Очень милый палисадник.

    Дмитриевич
    13 сен 2019 в 08:04

    Человек ко всему привыкает. Все детство прошло на этой улице, в 100м от ж.д. Долго не могли привыкнуть к тишине, когда переехали в другое место.