Под тоскливый вой поездов: как живут дома на затерянной улочке у депо

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2 августа 2019
Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?
Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.
Новый выпуск нашего сериала «Ну и дыра» сегодня начинается с самого конца Пятерки. Здесь около депо есть скрытый и забытый угол — это последние дома по Угличской улице и Деповском проезде. Если честно, мы плохо представляем, как можно жить так близко к депо. Все жители Пятерки знают этот пронзительный железнодорожный звук тормозов, который разносится на несколько километров. Но здесь он особенно тоскливый и невыносимый. Кажется, что он пропитывает воздух. От него хочется убежать. Но люди живут. И наверняка уже даже не слышат этой тоски...