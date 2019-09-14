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Целый участок под могилы младенцев и цыгане во весь рост: 20 фото с необычного кладбища

Гуляем по самому контрастному некрополю Ярославля

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Деревянная церковь в древнерусском стиле на главном входе освящена во имя двух икон Пресвятой Богородицы: «Взыскание Погибших», а также «Всех Скорбящих Радость»

Фото: Александра Савельева

Мы продолжаем сериал «Кладбища с историей», в котором вместе с историком Ниной Обнорской гуляем по старинным некрополям Ярославля и области. Последний раз мы были на Иваньковском кладбище. На этот раз гуляем по Чурилковскому, второму по величине городскому кладбищу.

Официально кладбище называется Западным. Некрополь носит статус полузакрытого: здесь можно делать лишь родственные подзахоронения.

На входе наш взгляд упал на скромный памятник. На нём - подвыцветший портрет мужчины в военном кителе и с множеством медалей. Это Герой Советского Союза Вячеслав Сергеевич Лещенко. 

Военный лётчик, генерал-лейтенант авиации прожил до 61 года

Военный лётчик, генерал-лейтенант авиации прожил до 61 года

На кладбище особенно выделяются могилы цыган. По сравнению с другими умершими, у них очень роскошные памятники. Отличить цыган можно по простому слову «оглы». Это самоназвание цыган, исповедующих ислам. Фамилий как таковых у них не было, поэтому, когда при советской власти цыган начали паспортизировать, просто дали им всем в качестве фамилии название народа. Кланы Оглы есть почти в каждом городе.

Практически все памятники стоят на кладбище у главной дороги

Практически все памятники стоят на кладбище у главной дороги

Полумесяц в углу означает, что цыгане относятся к ассирийским цыганам, исповедующим ислам

Полумесяц в углу означает, что цыгане относятся к ассирийским цыганам, исповедующим ислам

Могилы равномерно раскиданы по всему Западному кладбищу, как достопримечательности

Могилы равномерно раскиданы по всему Западному кладбищу, как достопримечательности

В глубине кладбища похоронена семья. Судя по памятникам - люди были не из бедных

В глубине кладбища похоронена семья. Судя по памятникам - люди были не из бедных

Идём дальше и натыкаемся на очень интересный памятник. Это могила Владимира Федоровича Левитина, известного бильярдиста, мастера по производству киев и бильярдных столов. О нём много информации в интернете. Если коротко – этот человек 60 лет посвятил бильярду, был джазовым музыкантом и владельцем бильярдного клуба.

Владимир Левитин&nbsp;умер в возрасте 71 года

Владимир Левитин умер в возрасте 71 года

Вместо портрета родные вставили фотографию с общего плана. Сразу ясно, мужчина был альпинистом

Вместо портрета родные вставили фотографию с общего плана. Сразу ясно, мужчина был альпинистом

На кладбище наткнулись на старообрядческие кресты

На кладбище наткнулись на старообрядческие кресты

Некоторым родные посвящают стихи

Некоторым родные посвящают стихи

Семья погибла в автокатастрофе в 1977 году

Семья погибла в автокатастрофе в 1977 году

Могилы младенцев

Есть на Западном кладбище участок, где похоронены только младенцы. Практически на всех миниатюрных могилках стоит один и тот же год смерти – 1975. 

В интернете пишут, что, в 70-х годах в области были зафиксированы вспышки холеры

В интернете пишут, что, в 70-х годах в области были зафиксированы вспышки холеры

Малыш умер в 1975 году

Малыш умер в 1975 году

Горе родителя - видеть на памятнике счастливое лицо своего ребёнка&nbsp;

Горе родителя - видеть на памятнике счастливое лицо своего ребёнка 

Прошло много лет, а на могилу всё равно приходят

Прошло много лет, а на могилу всё равно приходят

Еврейское кладбище

На территории огромного кладбища есть участок еврейского. В отличие от христианских кладбищ, это руководствуется принципом «ненарушения могил». Мощи усопших должны навсегда остаться в том месте, где были преданы земле.

На монумент наносят еврейские имя и еврейскую дату кончины

На монумент наносят еврейские имя и еврейскую дату кончины

Обычно памятник ставят спустя 30 дней или по прошествии года

Обычно памятник ставят спустя 30 дней или по прошествии года

Двенадцать месяцев траур соблюдают только по отцу и матери. В течение всего этого времени следует избегать веселья и развлечений.

Напротив еврейского стоит мусульманский участок

Напротив еврейского стоит мусульманский участок

17-летняя Мариночка

17-летняя Мариночка

Ещё больше репортажей с кладбищ Ярославля вы найдёте, <a href="https://76.ru/text/theme/14215/" target="_blank" class="_">перейдя по этой ссылке</a>&nbsp;

Ещё больше репортажей с кладбищ Ярославля вы найдёте, перейдя по этой ссылке 

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