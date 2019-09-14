Целый участок под могилы младенцев и цыгане во весь рост: 20 фото с необычного кладбища

Мы продолжаем сериал «Кладбища с историей», в котором вместе с историком Ниной Обнорской гуляем по старинным некрополям Ярославля и области. Последний раз мы были на Иваньковском кладбище. На этот раз гуляем по Чурилковскому, второму по величине городскому кладбищу.



Официально кладбище называется Западным. Некрополь носит статус полузакрытого: здесь можно делать лишь родственные подзахоронения.



На входе наш взгляд упал на скромный памятник. На нём - подвыцветший портрет мужчины в военном кителе и с множеством медалей. Это Герой Советского Союза Вячеслав Сергеевич Лещенко.