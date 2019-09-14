Целый участок под могилы младенцев и цыгане во весь рост: 20 фото с необычного кладбища

Деревянная церковь в древнерусском стиле на главном входе освящена во имя двух икон Пресвятой Богородицы: «Взыскание Погибших», а также «Всех Скорбящих Радость»
Фото: Александра Савельева
Мы продолжаем сериал «Кладбища с историей», в котором вместе с историком Ниной Обнорской гуляем по старинным некрополям Ярославля и области. Последний раз мы были на Иваньковском кладбище. На этот раз гуляем по Чурилковскому, второму по величине городскому кладбищу.
Официально кладбище называется Западным. Некрополь носит статус полузакрытого: здесь можно делать лишь родственные подзахоронения.
На входе наш взгляд упал на скромный памятник. На нём - подвыцветший портрет мужчины в военном кителе и с множеством медалей. Это Герой Советского Союза Вячеслав Сергеевич Лещенко.
На кладбище особенно выделяются могилы цыган. По сравнению с другими умершими, у них очень роскошные памятники. Отличить цыган можно по простому слову «оглы». Это самоназвание цыган, исповедующих ислам. Фамилий как таковых у них не было, поэтому, когда при советской власти цыган начали паспортизировать, просто дали им всем в качестве фамилии название народа. Кланы Оглы есть почти в каждом городе.
Идём дальше и натыкаемся на очень интересный памятник. Это могила Владимира Федоровича Левитина, известного бильярдиста, мастера по производству киев и бильярдных столов. О нём много информации в интернете. Если коротко – этот человек 60 лет посвятил бильярду, был джазовым музыкантом и владельцем бильярдного клуба.
Могилы младенцев
Есть на Западном кладбище участок, где похоронены только младенцы. Практически на всех миниатюрных могилках стоит один и тот же год смерти – 1975.
Еврейское кладбище
На территории огромного кладбища есть участок еврейского. В отличие от христианских кладбищ, это руководствуется принципом «ненарушения могил». Мощи усопших должны навсегда остаться в том месте, где были преданы земле.
Двенадцать месяцев траур соблюдают только по отцу и матери. В течение всего этого времени следует избегать веселья и развлечений.