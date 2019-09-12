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Рыбинск против часовни в роще
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Власти Рыбинска разрешили чиновнице администрации строить дом в берёзовой роще

Публикуем результаты служебной проверки вокруг скандального парка в Ярославской области

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В роще хотели построить часовню, но местные жители были против этого

Фото: Денис Добряков / Vk.com

В Рыбинске закончилось служебное расследование, о котором ранее заявлял мэр города. Чиновники выяснили, на законных ли основаниях в берёзовой роще микрорайона Веретье местной чиновнице разрешили построить дом. Как оказалось — законно.

Напомним, споры вокруг строительства в берёзовой роще Рыбинска начались летом. Местные жители переживали, что в их любимой роще местная церковь хочет построить часовню и при этом строители срубят много деревьев. Люди устроили настоящий бунт. Стройку отменили, но вслед за этим в кадастровой карте депутаты заметили три участка под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Как раз на том месте, где планировали поставить часовню.

Наши коллеги из «Рыбинск.online» копнули чуть-чуть глубже и выяснили, что один из земельных участков выделили сотруднику юридического отдела департамента имущественных и земельных отношений Рыбинска.

— Завершена служебная проверка по факту предоставления земельного участка в районе березовой рощи сотруднице администрации. По итогам заседания комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе не нашла нарушений статьи 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ». Кроме того, процедура предоставления земельного участка многодетной семье сотрудницы полностью соблюдена, нарушений сроков в документах не зафиксировано, — сообщает глава города Денис Добряков.

Следственный комитет тоже проводит проверку. Результаты будут известны позже. А пока под постом Добрякова во «ВКонтакте» рыбинцы по-прежнему не уверены в достоверности этой проверки.

— Участок для ИЖС был получен на правах многодетной семьи. На публичной кадастровой карте семьей была найдена свободная от застройки территория на улице Перекатной, 5-й проезд. Семья за свой счет выполнила мероприятия по образованию и постановке на кадастровый учет указанного земельного участка, — ответили в администрации Рыбинска. — Участок дан не в собственность, а в аренду. Быть малоимущими для этого необязательно.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    12 сен 2019 в 11:36

    рядом с Глобусом(ярославский район там власти продают всё и вся) в сосняке тоже АЖ ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПОСТРОИЛИ да поле от бывшего колхоза ТОЖЕ ПРОДАЛИ И ТАМ СТРОЯТСЯ ДОМА !

    12 сен 2019 в 11:03

    В Екатеринбурге - тоже самое.

    Фото пользователя
    12 сен 2019 в 10:44

    Вот так всегда - сначала здания, потом весь квартал (с) Half-Life 2