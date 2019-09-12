«И так сойдёт»: депутат из Переславля заявил, что благоустройство парков делают на авось

Депутат городского округа Переславль-Залесский Евгений Работников не может смотреть, как его родной город, в котором он прожил всю жизнь, уродуют за бюджетные деньги. То, что происходит в документах, называется благоустройством, но на деле всё выглядит совсем наоборот. Своими наблюдениями депутат поделился с читателями 76.RU в авторской колонке.



В Переславле-Залесском наконец-то началось благоустройство территории парка Победы. Долго шли к обслуживанию проекта. Это место люди выбрали по проекту «Решаем вместе». Место детской площадки переносились, администрация не слышала жителей. Я на одной из встреч по благоустройству парка предложил место в парке, где должна быть детская площадка, чтобы она была и в тени, и располагалась подальше от алкомаркетов. Люди поддержали, администрация пошла навстречу. Но потом что-то пошло не так...



После начала благоустройства мы увидели, как начали рубить деревья. Все подряд. Так сказать, для очистки территории. Потом остатки деревьев выкорчевали. Я задал вопрос заместителю главы, и он пообещал разобраться, почему такое произошло. Теперь получается, что новая детская площадка будет на солнцепёке. Хотя власть обещает, что будут высажены новые деревья. Сейчас мы видим, как вся территория заасфальтирована. Асфальт положили очень неаккуратно, и это легко увидеть даже на фото. Считаю, чтобы такого не происходило, должен быть контроль со стороны куратора программы «Решаем вместе», но не тогда, когда уже всё сделано, а поэтапно, например.



Ситуация повторяется: в прошлом году в Переславле благоустраивали сквер «Утиные пруды», было много нарушений, я отправил об этом информацию в региональный центр «Решаем вместе» — Евгению Чуркину. Тот приехал, проверил всё. Замечания были исправлены. Считаю, что делается такое благоустройство не для жителей, а на авось — и так сойдёт.



Территория в парке заасфальтирована. Есть, конечно, надежда, что между дорожками, где тоже положили асфальт, все же будет прорезиненное покрытие, а не на асфальт поставят детскую площадку и архитектурные формы.



Иначе зачем было изменять место размещения детской площадки, если есть существующая территория, где уже есть детский городок, как раз рядом. Но администрация аргументировала, что нужна территория, где не будет солнцепёка.

