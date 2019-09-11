Детей-сирот из гнилого дома в Ярославской области переселят в другие города

В Ярославской области власти обратили внимание на проблему детей-сирот, которых заселили в гнилой дом, построенный в посёлке Борисоглебском. Четыре года они прожили в нечеловеческих условиях, но теперь, когда поднялась шумиха в СМИ и Следственный комитет возбудил уголовное дело, их проблемой стали заниматься чиновники.



— Власти как собственников имущества не устраивает, что за четыре года дом обрёл состояние, непригодное для эксплуатации, — сказал директор департамента имущественных и земельных отношений правительства Ярославской области Максим Фролов. — В данный момент региональное правительство работает над механизмом переселения детей-сирот из этого дома.

