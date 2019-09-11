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Детей-сирот из гнилого дома в Ярославской области переселят в другие города

После возбуждения уголовного дела власти отреагировали на проблему

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То, что дом весь гнилой, видно невооружённым взглядом

Фото: Михаил Крупин

В Ярославской области власти обратили внимание на проблему детей-сирот, которых заселили в гнилой дом, построенный в посёлке Борисоглебском. Четыре года они прожили в нечеловеческих условиях, но теперь, когда поднялась шумиха в СМИ и Следственный комитет возбудил уголовное дело, их проблемой стали заниматься чиновники.

— Власти как собственников имущества не устраивает, что за четыре года дом обрёл состояние, непригодное для эксплуатации, — сказал директор департамента имущественных и земельных отношений правительства Ярославской области Максим Фролов. — В данный момент региональное правительство работает над механизмом переселения детей-сирот из этого дома.

12-квартирный двухэтажный дом построила в 2015 году компания «Регионстройсервис»

12-квартирный двухэтажный дом построила в 2015 году компания «Регионстройсервис»

Теперь в планах у властей закупить другие квартиры не только в Борисоглебском районе, они рассматривают варианты переселения сирот в Ярославль и Ростов.

Эта история получила огласку после того, как её озвучили на всю страну журналисты телекомпаний НТВ и ОТР. Они показали, что в посёлке Борисоглебском для детей-сирот построили дом, но, по словам жильцов, квартиры непригодны для проживания: полы сгнили, фасад покрыт трещинами, что может привести к обрушению, система водостоков смонтирована ненадлежащим образом, стены покрыты плесенью. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил сотрудников центрального аппарата ведомства помочь ярославским коллегам и проследить, чтобы никто из виновных не смог остаться безнаказанным. Вероятно, такой контроль со стороны москвичей необходим, ведь жильё для сирот строили на деньги из регионального бюджета.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Коровьев
    11 сен 2019 в 11:21

    Кто принимал? Где посадки?