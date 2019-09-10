Писали в мэрию — сделали сами: в Ярославле развалились качели, поставленные по «Решаем вместе»

Жители Ярославля, не дождавшись ответов от чиновником, сами взялись за инструменты, чтобы починить детский городок в своём дворе. У дома № 2 по улице Курчатова спустя год после установки по губернаторской программе «Решаем вместе» развалились детские качели. Чинить их по гарантии пока никто не приехал.

— Направили обращение в мэрию по поломкам на качели, песочнице, мостике, а также по ремонту асфальта, который тоже недолго держался, — написали в совете дома.

Ярославцы не ленятся писать обращения по каждой поломке в своём дворе.