Писали в мэрию — сделали сами: в Ярославле развалились качели, поставленные по «Решаем вместе»

Жителя дома Игоря нередко видят с инструментами на детской площадке
Фото: НАШ ДОМ (Курчатова д. 2, Ярославль) / Vk.com
Жители Ярославля, не дождавшись ответов от чиновником, сами взялись за инструменты, чтобы починить детский городок в своём дворе. У дома № 2 по улице Курчатова спустя год после установки по губернаторской программе «Решаем вместе» развалились детские качели. Чинить их по гарантии пока никто не приехал.
— Направили обращение в мэрию по поломкам на качели, песочнице, мостике, а также по ремонту асфальта, который тоже недолго держался, — написали в совете дома.
Ярославцы не ленятся писать обращения по каждой поломке в своём дворе.
— Пока управляющая компания совместно с мэрией Ярославля решают с выходом на место, видимо, думают, как бы не перетрудиться и не обеднеть, прикрутив два винта на детской песочнице, жители идут и делают! Спасибо, Игорь Пупик, ты опять всем помог! — благодарят мужчину остальные жильцы.
Напомним, мэрия обязала жителей платить за содержание детских городков во дворе. Многие передают эту ответственность своей управляющей компании. Политика администрации Ярославля в отношении общих городков следующая: по всем районам массово сносят старые конструкции. Когда на их месте появится что-то новое и появится ли — понимания нет.