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Город

Писали в мэрию — сделали сами: в Ярославле развалились качели, поставленные по «Решаем вместе»

По гарантии чинить их к ярославцам никто не приехал

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Жителя дома Игоря нередко видят с инструментами на детской площадке

Фото: НАШ ДОМ (Курчатова д. 2, Ярославль) / Vk.com 

Жители Ярославля, не дождавшись ответов от чиновником, сами взялись за инструменты, чтобы починить детский городок в своём дворе. У дома № 2 по улице Курчатова спустя год после установки по губернаторской программе «Решаем вместе» развалились детские качели. Чинить их по гарантии пока никто не приехал.

— Направили обращение в мэрию по поломкам на качели, песочнице, мостике, а также по ремонту асфальта, который тоже недолго держался, — написали в совете дома. 

Ярославцы не ленятся писать обращения по каждой поломке в своём дворе.

— Пока управляющая компания совместно с мэрией Ярославля решают с выходом на место, видимо, думают, как бы не перетрудиться и не обеднеть, прикрутив два винта на детской песочнице, жители идут и делают! Спасибо, Игорь Пупик, ты опять всем помог! — благодарят мужчину остальные жильцы. 

Напомним, мэрия обязала жителей платить за содержание детских городков во дворе. Многие передают эту ответственность своей управляющей компании. Политика администрации Ярославля в отношении общих городков следующая: по всем районам массово сносят старые конструкции. Когда на их месте появится что-то новое и появится ли — понимания нет. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    10 сен 2019 в 18:59

    все к чему прикасается единая россия...РАЗВАЛИВАЕТСЯ!

    Гость
    10 сен 2019 в 18:30

    Прямо как в фильме "Дурак" Быкова!) Я счастлив что есть такие люди, спасибо ему.

    Гость
    10 сен 2019 в 17:51

    А у нас во дворе вместо ремонта качали выкорчевали и земельку заровняли: - "Решаем вместе"!