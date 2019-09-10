В Ярославле двухлетний малыш попал в ловушку в собственной квартире

Несколько минут мужчины пытались вскрыть входную дверь, но потом решили залезть в комнату через окно. По лестнице спасатель быстро вскарабкался на второй этаж. Ему потребовалось около пяти минут, чтобы открыть деревянное окошко. В итоге мужчина проник в комнату, где как ни в чём не бывало на полу играл мальчик. По-видимому, он даже не испугался мужчины.

В Ярославле двухлетний малыш заперся в комнате. Происшествие случилось в общежитии на улице Советской. Пока мама была на общей кухне, мальчик догадался закрыть железную дверь аж на два поворота. Когда женщина поняла, что сын самостоятельно дверь уже не откроет, вызвала спасателей.

Несколько часов позже поступил ещё один вызов. На этот раз от беременной женщины. Будущая мама надела обручальное кольцо на палец, а снять не смогла.



— Спасатели, пытаясь сохранить символ брака, решили не распиливать и не перекусывать его специальным инструментом, а снять его с помощью толстой нитки оказалось делом непростым. В связи с тем, что палец сильно распух, спасателям пришлось потрудиться, чтобы освободить его, — рассказала пресс-секретарь Центра гражданской защиты Ирина Грушникова.



Спустя минут десять спасатели всё же справились со своей задачей. Мужчины дали совет ярославне — подержать палец под холодной водой, чтобы снять отёк.



Во многих ситуациях на помощь ярославцам приезжают спасатели из Центра гражданской защиты. Недавно они спасли маленькую девочку: ребёнок по локоть застрял в батарее. Мужчины рассказали, как самостоятельно спасти ребёнка, оказавшегося в такой же ситуации.