Назад в прошлое: в Ярославле выстроилась очередь за проездными

В Ярославле у дома на Советской выстроилась огромная очередь. Опять. Как и в прошлом году, очередь образовалась из студентов, которые хотят получить проездной.

Ярославцы возмущены — вроде уж в 2019 году живём, а все в очередях приходится томиться.

— 21-й век, блин. Неужели нельзя это как то удобнее сделать... — недоумевает Александр Рябинин в группе «Подслушано в Ярославле».

— Это только первокурсники, дальше пополняй где удобно, — пишет Таня Красковская. — Вот когда бумажные были, так там очереди такие были каждый месяц.