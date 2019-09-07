Назад в прошлое: в Ярославле выстроилась очередь за проездными

Очередь из студентов
Фото: «Подслушано в Ярославле»
В Ярославле у дома на Советской выстроилась огромная очередь. Опять. Как и в прошлом году, очередь образовалась из студентов, которые хотят получить проездной.
Ярославцы возмущены — вроде уж в 2019 году живём, а все в очередях приходится томиться.
— 21-й век, блин. Неужели нельзя это как то удобнее сделать... — недоумевает Александр Рябинин в группе «Подслушано в Ярославле».
— Это только первокурсники, дальше пополняй где удобно, — пишет Таня Красковская. — Вот когда бумажные были, так там очереди такие были каждый месяц.
— Уж можно и поездить недельку так а потом прийти спокойно и получить/пополнить, — пишет Юрий Додин. И ему отвечают, что некоторые студенты так и делают.
В транспортном же предприятии, к окошку которого эта очередь выстраивает в начале сентября каждый год, считают, что ничего страшного — это только в первые дни такой ажиотаж.
Где в Ярославле можно пополнить проездной
- остановка «Дом моды»: ул. Советская, 64. Часы работы: 07:30–19:00;
- остановка «Площадь Карла Маркса»: пр. Октября, у д. 50. Часы работы: 07:00–18:30, обед: 12:00–13:00;
- остановка «Богоявленская площадь»: ул. Первомайская, 49. Часы работы: 07:00–18:30, обед: 12:00–13:00;
- остановка «Комсомольская площадь»: ул. Стачек, у д. 56. Часы работы: 07:00–18:30, обед: 12:00–13:00;
- остановка «Улица Волгоградская»: Ленинградский пр., у д. 117. Часы работы: 08:00–17:00, обед: 12:00–13:00, выходные: суббота, воскресенье;
- остановка «Улица Урицкого»: Ленинградский пр., у д. 49a. Часы работы: 07:00–18:30, обед: 12:00–13:00;
- остановка «Улица Пионерская»: Ленинградский пр., у д. 69. Часы работы: 07:00–18:30, обед: 12:00–13:00;
- остановка «Московский вокзал»: Московский пр., у д. 105. Часы работы: 07:00–18:30, обед: 12:00–13:00;
- остановка «Проспект Машиностроителей» (универсальная касса): пр. Авиаторов, у д. 143. Часы работы: 08:00–20:00.