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В Ярославской области детский лагерь оштрафовали за нарушение антитеррористического законодательства

Ярославская транспортная прокуратура проверила оздоровительный комплекс

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Лечебно-оздоровительный комплекс находится в Некрасовском районе

Фото: ЛОК «Сахареж» / Vk.com

В семейном оздоровительном комплексе «Сахареж» ярославская транспортная прокуратура нашла массу нарушений. Они касались санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательств.

— В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой руководству организации было внесено три представления, которые рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказали в прокуратуре.

Также проверяющие остались недовольны охраной лагеря. За нарушение антитеррористического законодательства организации выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

В другом лагере в Ярославской области дети пожаловались, что им приходится жить в антисанитарных условиях. После публикации жутких фотографий туда нагрянула проверка. Что нашли специалисты.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    5 сен 2019 в 22:17

    «Собчак выражает то, что на уме у значительной части российской компрадорской элиты, находящейся в том числе и во власти. Они хотят любой ценой помириться не столько с Украиной, сколько с Западом, чтобы опять свободно ездить за границу, учить там своих детей и свободно иметь там недвижимость. Для этого они готовы пожертвовать чем угодно — и национальными интересами страны, и жизнями русский людей, которые живут в Крыму, и территорией РФ»