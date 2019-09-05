В Ярославской области детский лагерь оштрафовали за нарушение антитеррористического законодательства

В семейном оздоровительном комплексе «Сахареж» ярославская транспортная прокуратура нашла массу нарушений. Они касались санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательств.



— В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой руководству организации было внесено три представления, которые рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказали в прокуратуре.



Также проверяющие остались недовольны охраной лагеря. За нарушение антитеррористического законодательства организации выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

