Сарай из всего на свете и старый «Москвич»: гуляем по самому затерянному уголку Ярославля

Здесь вы вряд ли когда-нибудь погуляете. Это 4-й Луговой переулок в Ярославле. И был бы он ничем не примечателен, как другие Луговые переулки, которые расположились недалеко от Тормозного шоссе. Но здесь есть свой музей забвения и котики, которые ползают по экспонатам. Экспонаты, кстати, весьма занятные. Голубой «Москвич», который выпускался до 1954 года, зарастает девичьим виноградом. Большая лодка «припарковалась» под яблоней, и мелкие яблоки падают на корму. Кажется, будто всё это не по-настоящему. Зарастающие травой забытые домишки, уютные герани на окнах в тех домах, где еще живут, тишина и закатное солнце. Гуляем и разглядываем 4-й Луговой переулок.