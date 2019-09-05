5 сентября четверг
СЕЙЧАС +14°С
usd 66.05
eur 72.88

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 66.05
eur 72.88

Все новости

Все новости
Город
Фоторепортаж

Сарай из всего на свете и старый «Москвич»: гуляем по самому затерянному уголку Ярославля

Новая серия рубрики «Ну и дыра»

Поделиться

1 730
1 Обсудить

Этой машине около 70 лет

Здесь вы вряд ли когда-нибудь погуляете. Это 4-й Луговой переулок в Ярославле. И был бы он ничем не примечателен, как другие Луговые переулки, которые расположились недалеко от Тормозного шоссе. Но здесь есть свой музей забвения и котики, которые ползают по экспонатам. Экспонаты, кстати, весьма занятные. Голубой «Москвич», который выпускался до 1954 года, зарастает девичьим виноградом. Большая лодка «припарковалась» под яблоней, и мелкие яблоки падают на корму. Кажется, будто всё это не по-настоящему. Зарастающие травой забытые домишки, уютные герани на окнах в тех домах, где еще живут, тишина и закатное солнце. Гуляем и разглядываем 4-й Луговой переулок.

Будто в деревне

Будто в деревне

Из «Москвича» растёт виноград

Из «Москвича» растёт виноград

А в салоне живёт паучок

А в салоне живёт паучок

Сарай из всего на свете

Сарай из всего на свете

Деревенский уют в городе

Деревенский уют в городе

Забытые здесь не только лодки и машины, но и дома

Забытые здесь не только лодки и машины, но и дома

Кот, который смотрит прямо в душу

Кот, который смотрит прямо в душу

А этот принимает солнечные ванны на закате

А этот принимает солнечные ванны на закате

Переулок залит осенним солнцем

Переулок залит осенним солнцем

ТЕКСТ

ТЕГИ

ну и дра

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Видеоинженер
    5 сен 2019 в 20:41

    Басф - Москвич. Он же Опель . Володи Басова?