В Ярославле дети нашли червей в супе из школьной столовой: что говорит поставщик питания

Дети уверяют, что червей они зачерпнули ложкой из тарелки с супом
Фото: Зара Керимова, школа № 21 / Vk.com
В Ярославле дети выставили в интернет фотографии из школьной столовой. На кадрах видно, что в ложке вместе с супом, зачерпнутым из тарелки, плавают черви.
— Фотографии были сделаны вчера в школе № 21, — рассказали школьники. — Мы пошли кушать в столовую, и у одной девочки плавало в супе это. Один одноклассник взял и сфотографировал этих червяков.
Руководство школы узнало об инциденте, когда дети выложили снимки в социальные сети. Начались разборки. А вот представители фирмы — поставщика питания уверены, что не могли привезти в школу еду с червями.
— Вчера давали рыбный суп с картофелем и морковью, червякам даже теоретически там взяться неоткуда, — объяснил директор «Комбината социального питания» Владимир Руденко. — После этих фотографий школьную еду уже проверили три комиссии, и ничего подобного не выявили. Похоже, что это был просто детский хайп.
Фотографы уверяют, что снимки, скорее всего, оригинальные. А вот специалисты сферы общепита обратили внимание на цвет червей — говорят, что если бы они сварились в супе, то были бы другого цвета.
В прошлом учебном году похожая ситуация была в школе № 56. Там тоже дети нашли таких же червей в еде. Тогда тоже эксперты не смогли доказать, что червей доставила фирма-поставщик. Находили червей ярославцы и в хлебе, купленном в магазине.