В Ярославле дети нашли червей в супе из школьной столовой: что говорит поставщик питания

В Ярославле дети выставили в интернет фотографии из школьной столовой. На кадрах видно, что в ложке вместе с супом, зачерпнутым из тарелки, плавают черви.



— Фотографии были сделаны вчера в школе № 21, — рассказали школьники. — Мы пошли кушать в столовую, и у одной девочки плавало в супе это. Один одноклассник взял и сфотографировал этих червяков.



Руководство школы узнало об инциденте, когда дети выложили снимки в социальные сети. Начались разборки. А вот представители фирмы — поставщика питания уверены, что не могли привезти в школу еду с червями.

