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В Ярославле дети нашли червей в супе из школьной столовой: что говорит поставщик питания

Стали известны подробности скандального инцидента

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Дети уверяют, что червей они зачерпнули ложкой из тарелки с супом

Фото: Зара Керимова, школа № 21 / Vk.com

В Ярославле дети выставили в интернет фотографии из школьной столовой. На кадрах видно, что в ложке вместе с супом, зачерпнутым из тарелки, плавают черви.

— Фотографии были сделаны вчера в школе № 21, — рассказали школьники. — Мы пошли кушать в столовую, и у одной девочки плавало в супе это. Один одноклассник взял и сфотографировал этих червяков.

Руководство школы узнало об инциденте, когда дети выложили снимки в социальные сети. Начались разборки. А вот представители фирмы — поставщика питания уверены, что не могли привезти в школу еду с червями.

— Вчера давали рыбный суп с картофелем и морковью, червякам даже теоретически там взяться неоткуда, — объяснил директор «Комбината социального питания» Владимир Руденко. — После этих фотографий школьную еду уже проверили три комиссии, и ничего подобного не выявили. Похоже, что это был просто детский хайп.

Фотографы уверяют, что снимки, скорее всего, оригинальные. А вот специалисты сферы общепита обратили внимание на цвет червей — говорят, что если бы они сварились в супе, то были бы другого цвета.

В прошлом учебном году похожая ситуация была в школе № 56. Там тоже дети нашли таких же червей в еде. Тогда тоже эксперты не смогли доказать, что червей доставила фирма-поставщик. Находили червей ярославцы и в хлебе, купленном в магазине.

Откуда в супе взялись черви?

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      КОММЕНТАРИИ (16)

      Окно в Париж!
      5 сен 2019 в 17:18

      Отправьте червей правительству и гаранту пусть пожрут.

      Гость
      5 сен 2019 в 17:09

      да дети просто сами их туда, девочке в тарелку положили, неужели не видно, что черви не пищевые. больше похожи на травяных, капустных.

      Гость
      5 сен 2019 в 17:19

      Типичный мучной, крупяной червь.