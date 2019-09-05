«Помогите нам спасти детей»: жители Рыбинска просят забрать у матери сына и дочь

В программу «Мужское/женское» на Первом канале обратились жительницы Рыбинска. Весной девушки увидели, как в окне на третьем этаже стоят двое маленьких детей их соседки, оставленные в квартире одни. Соседи испугались возможной трагедии, ведь в старом доме оконные рамы совсем прогнили и могли не выдержать веса детей.

— Помогите нам спасти детей, — сказала в передаче Светлана Васюхина. — Их мать постоянно гуляет, выпивает. Дети в это время одни дома или с ней.

22-летняя Алевтина живет в 9-метровой комнате в коммуналке Рыбинска с шестилетней дочерью и сыном, которому нет ещё и двух лет. По словам девушки, отец девочки погиб, а папа мальчика отказывается его признавать.



Соседи Алевтины обращались в органы опеки.

— Я шла с работы и увидела деток на окне. Дом у нас старый, рамы все гнилые. Тогда на улице было прохладно, а мальчик совсем голый стоял, — рассказала соседка Алевтины Анастасия Беляева. — Они так простояли больше часа. Я вызвала участкового. Мы поднялись в квартиру. На кухне пустые бутылки, тарелки — грязища. Девочка была напугана, очень худая, а всё тело мальчика было в болячках.

Девушка подтвердила, что оставила детей дома одних на несколько часов, но утверждает, что заботится о них.

— Мне надо было отойти в магазин и встретиться с братом, — сказала Алевтина. — В комнате у меня кровать стоит у окна. Дочь может с неё забраться и сидеть на подоконнике. Сын за ней повторяет, но переставить кровать я не могу — комнатка очень узкая. То, что сейчас говорят, пишут посты, я понимаю, что этот случай, который произошёл, опасен. Я не отрицаю своей вины. У меня дети всегда накормлены, всегда сыты, одеты. Это мои дети, я их буду воспитывать сама, я своих детей никому не отдам.



Девушка уверяет, что любит своих детей и заботится о них Фото: Первый канал / YouТube.com