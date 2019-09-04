Пытаются поднять каждые пару минут: реакция ярославцев на «потерянный» айфон. Видео

Новая достопримечательность появилась в Ярославле на улице Советской. Ресторатор Ян Левин решил, что горожане уже привыкли к памятнику потерянному кошельку, и установил новый — памятник потерянному айфону. Металлический муляж телефона накрепко приделали к тротуарной плитке. Если присмотреться, то телефон не очень похож на настоящий, но каждые пару минут кто-то из прохожих пытается его поднять.



— Его неделю назад тут установили, — говорят работники бара «Пинта». — Люди пытаются его и поднять, и попинать, но не получится — он крепко приделан.