Пытаются поднять каждые пару минут: реакция ярославцев на «потерянный» айфон. Видео

Новый арт-объект появился на Советской улице
Фото: Елена Вахрушева
Новая достопримечательность появилась в Ярославле на улице Советской. Ресторатор Ян Левин решил, что горожане уже привыкли к памятнику потерянному кошельку, и установил новый — памятник потерянному айфону. Металлический муляж телефона накрепко приделали к тротуарной плитке. Если присмотреться, то телефон не очень похож на настоящий, но каждые пару минут кто-то из прохожих пытается его поднять.
— Его неделю назад тут установили, — говорят работники бара «Пинта». — Люди пытаются его и поднять, и попинать, но не получится — он крепко приделан.
Если молодежь проходит мимо и не замечает «потерянный» айфон, уткнувшись в свои телефоны, то дети пытаются поднять и не сдаются даже после пары неудачных попыток. Привлекает сверкающий на солнце муляж и внимание дам около пятидесяти — как бы невзначай, поправляя подол юбки, туфли и оглядываясь вокруг, они тянутся к телефону и после первой же неудачной попытки поднять в растерянности уходят.