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Пытаются поднять каждые пару минут: реакция ярославцев на «потерянный» айфон. Видео

Шуточный памятник появился возле бара в Ярославле

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Новый арт-объект появился на Советской улице

Фото: Елена Вахрушева

Новая достопримечательность появилась в Ярославле на улице Советской. Ресторатор Ян Левин решил, что горожане уже привыкли к памятнику потерянному кошельку, и установил новый — памятник потерянному айфону. Металлический муляж телефона накрепко приделали к тротуарной плитке. Если присмотреться, то телефон не очень похож на настоящий, но каждые пару минут кто-то из прохожих пытается его поднять. 

— Его неделю назад тут установили, — говорят работники бара «Пинта». — Люди пытаются его и поднять, и попинать, но не получится — он крепко приделан. 

Если молодежь проходит мимо и не замечает «потерянный» айфон, уткнувшись в свои телефоны, то дети пытаются поднять и не сдаются даже после пары неудачных попыток. Привлекает сверкающий на солнце муляж и внимание дам около пятидесяти — как бы невзначай, поправляя подол юбки, туфли и оглядываясь вокруг, они тянутся к телефону и после первой же неудачной попытки поднять в растерянности уходят. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    4 сен 2019 в 21:08

    Позитивненько видео посмотреть)))

    4 сен 2019 в 20:29

    Будет охота этот сувенир поднять - приду с монтировкой.