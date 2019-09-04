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В Ярославле появился памятник потерянному айфону. Его уже несколько раз пытались поднять

Где он находится и в чём его секрет

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Айфон сделали в ярославской кузнице за три дня. Выглядит натурально

Фото: Ян Левин / facebook.com

В Ярославле появилась ещё одна уличная достопримечательность. Теперь на центральной улице города кроме памятника потерянному кошельку можно встретить памятник потерянному айфону. Он установлен на улице Советской около бара «Пинта».

— В землю под телефоном уходит приваренный длинный штырь, и с нахрапа айфон не поднять, хотя кто уже только за последние дни не пытался, — говорит создатель идеи, ярославский предприниматель и историк Ян Левин.

В интернете уже немало комментариев. Многим идея понравилась:

— Реальнее, чем кошелек, выглядит. В натуре натуральный, — отметила Екатерина Гайнуллина.

— Обожаю такие фишки! Город сразу открывается с неожиданной стороны! — в восторге от идеи Юлия Заварская.

Но нашёлся и тот, кто идею Яна Левина не оценил:

— Люди запинаться будут! — думает Елена Пластинина.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    гостья
    4 сен 2019 в 10:40

    Бары пытаются отличиться - кошелек, айфон. Так поставьте у входа памятник своему посетителю-алкоголику, который в луже валяется!

    Никита
    4 сен 2019 в 10:15

    Еще памятник потерянному мусору надо установить и потерянной совести.
    А учитывая у каких заведений находятся уже имеющиеся памятники (как же громко это звучит) то нужен памятник потерянному содержимого желудка.