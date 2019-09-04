В Ярославле появился памятник потерянному айфону. Его уже несколько раз пытались поднять

В Ярославле появилась ещё одна уличная достопримечательность. Теперь на центральной улице города кроме памятника потерянному кошельку можно встретить памятник потерянному айфону. Он установлен на улице Советской около бара «Пинта».



— В землю под телефоном уходит приваренный длинный штырь, и с нахрапа айфон не поднять, хотя кто уже только за последние дни не пытался, — говорит создатель идеи, ярославский предприниматель и историк Ян Левин.

В интернете уже немало комментариев. Многим идея понравилась:

