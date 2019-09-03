«Уродские»: как в Ярославле появились новые некрасивые остановки на улице Гагарина

До сих пор в Ярославле не могут разобраться, как появились новые остановки в крайне минималистичном стиле на улице Гагарина. Установили их там совсем недавно, после чего на комплексы обрушился шквал критики от ярославцев. Даже мэр тогда признался, что выглядят они убого.

Но для нас вопрос остался открытым: как появились эти остановки на улице Гагарина? Если они убогие, как заявляет мэр, и не соответствуют единому внешнему облику.

Ответ на этот вопрос сегодня озвучили на планёрке в мэрии.

— Ещё в 2018 году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была запланирована установка 43 павильонов. На улице Гагарина — 6 штук, на Республиканской — 4, на Угличской — 9, на Тутаевском шоссе — 18. По Тутаевскому шоссе мы понимаем, что ремонт дороги идёт по двухгодичному проекту, поэтому установим в следующем году, — рассказал директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов. — На Гагарина установили павильоны, которые вызвали негатив и осуждение в соцсетях. Приняли решение данные комплексы серии № 43 больше не устанавливать. Предложили новую концепцию, которую не раз обсуждали на совещании. Очень надеемся, что такие остановочные комплексы покажутся более удобными и гармоничными.