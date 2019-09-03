«Уродские»: как в Ярославле появились новые некрасивые остановки на улице Гагарина

Новые остановки — справа. Слева — проект новых новых остановок
Фото: мэрия Ярославля, Сергей Богачёв / Vk.com
До сих пор в Ярославле не могут разобраться, как появились новые остановки в крайне минималистичном стиле на улице Гагарина. Установили их там совсем недавно, после чего на комплексы обрушился шквал критики от ярославцев. Даже мэр тогда признался, что выглядят они убого.
Но для нас вопрос остался открытым: как появились эти остановки на улице Гагарина? Если они убогие, как заявляет мэр, и не соответствуют единому внешнему облику.
Ответ на этот вопрос сегодня озвучили на планёрке в мэрии.
— Ещё в 2018 году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была запланирована установка 43 павильонов. На улице Гагарина — 6 штук, на Республиканской — 4, на Угличской — 9, на Тутаевском шоссе — 18. По Тутаевскому шоссе мы понимаем, что ремонт дороги идёт по двухгодичному проекту, поэтому установим в следующем году, — рассказал директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов. — На Гагарина установили павильоны, которые вызвали негатив и осуждение в соцсетях. Приняли решение данные комплексы серии № 43 больше не устанавливать. Предложили новую концепцию, которую не раз обсуждали на совещании. Очень надеемся, что такие остановочные комплексы покажутся более удобными и гармоничными.
Также Тальянов заявил, что принимать (оплачивать) эти остановки не будут. Напомним, в Ярославле действует единый стиль оформления остановочных павильонов, который появился ещё при Слепцове. И пока при Владимире Волкове только придумывают, как изменить стиль Слепцова на что-нибудь ещё.
— Эти уродские остановки поставили рядом с великолепными и прекрасно выглядящими торговыми комплексами. Может, никакие тут не ставить? — высказалась на планёрке мэра член общественного совета Надежда Палкина. — Когда перед началом работ по федеральной программе мы прорабатывали проект по улице Гагарина, в нём стоял демонтаж семи остановочных комплексов и установка шести. В замечаниях по проекту мы писали об этом.
Похоже, замечания общественников никто не услышал.
— Я дать комментарий не могу, я пришёл позже, — открестился от ответственности за случившееся директор ДГХ Сергей Тальянов (сегодня стало известно, что он уходит из мэрии).
Так как выяснить окончательно историю появления некрасивых остановок не удалось, мэр Владимир Волков предложил на будущее всем лучше общаться между собой, чтобы все замечания учитывались.
— На будущее, по всем проектам «Безопасных и качественных дорог» будет отвечать заместитель мэра Ринат Бадаев. К сожалению, в прошлом году на эти работы по согласованию никто не обращал внимания, работы согласовывались в кабинетах. Поэтому появляются такие несогласованные павильоны. Есть красивые павильоны, установленные два-три года назад, а рядом появляются какие-то коричневые арт-объекты. Для того чтобы этого не появлялось, вы общайтесь напрямую с руководителем, без писем. Любовь проходит, письма остаются, — разразился выступлением мэр Владимир Волков.
Тема единого дизайна остановок и ларьков ярко возникла в Ярославле при предыдущем мэре Владимире Слепцове. Тогда в городе массово снесли остановки, но вместо них не везде смогли поставить новые комплексы — не нашли инвесторов. Люди мокли под дождями и снегом, а в мэрии только обещали обновление.