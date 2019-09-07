Забытые и разворованные: что скрывается за фасадами старинных ярославских зданий

Ярославль — старинный город с красивыми усадьбами и особняками в центре. Мы регулярно проезжаем и проходим мимо этих достопримечательностей и даже не задумываемся, что хранят в себе облупившиеся от веков стены. Рассказываем историю пяти зданий: что там было раньше и что сейчас.

Дом Чарышникова и костел, ул. Кооперативная, 19

В последние годы существования этого здания здесь были коммунальные квартиры Фото: Александра Савельева

Дом Чарышникова, он же бывший костел, является объектом историко-культурного наследия федерального значения. Тем не менее, его нынешнее состояние совсем не радует.

— Дом расселен и постепенно разрушается. По результатам обращения общественности к департаменту охраны объектов культурного наследия Ярославской области собственнику в 2016 году выдано предписание о проведении реставрации объекта до 1 декабря 2019 года, — говорит ярославский историк Виктория Марасанова.



Так выглядел дом в начале XX века, когда там была католическая церковь Фото: Wikipedia.org

Здание построил в XVIII веке владелец колокололитейного завода Семён Чарышников. В конце XIX века завод разорился, и дом приобрёл купец Сорокин, который организовал в нём мыловаренный завод. В 1886 ярославские католики выкупили этот дом и организовали в нём домовую церковь, а также приют для бездомных и благотворительную столовую.

В 1926 году здание отошло к жилищно-кооперативному товариществу, а в 1931 году церковь окончательно закрыли. Здание превратилось в коммуналку. Корпуса присутственных мест, Советская площадь, 5

Северный корпус построили к 1785 году, а южный на следующий год. На первом этаже планировалось устроить склад вина вместо хранения его в магазинах Фото: Александра Савельева

Строительство зданий для присутственных мест началось после указа Екатерины II в 1777 году. Дома построили в стиле классицизма. Как раз в это время он был официальным государственным стилем. В этом же году была учреждена Ярославская губерния. Её первым наместником стал Алексей Петрович Мельгунов, который и следил за строительством двух каменных корпусов для присутственных мест. Предполагалось, что оба здания будут трехэтажными по проекту губернского архитектора Эвана Левенгагена.



Присутственное место — государственное учреждение в Российской империи, а также помещение, им занимаемое (приёмная, канцелярия). Слово также начинает входить в современный канцелярский язык для обозначения помещений, которые органы государственной власти и местного самоуправления используют для работы с гражданами. (Википедия)



Ранее площадь называлась Ильинской. В 1918 году её переименовали в Советскую в честь губернского исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов, который там находился Фото: Александра Савельева

— План, составленный под непосредственным контролем наместника, как архитектурный центр города рассматривал ансамбль присутственных мест на Ильинской площади с храмом Ильи Пророка. Этот ансамбль включал два корпуса присутственных мест и дворец наместника. Вчерне дворец из 79 комнат был построен к 1787 году, но Мельгунов там пожить не успел, поскольку умер 2 июля 1788 года, — поясняет историк Виктория Марасанова.



Северный корпус. Отличие лишь в отсутствии деревьев и асфальта Фото: Russianroutes.ru

В конечном счёте в 1797 году каменный генерал-губернаторский дом разобрали на кирпич для солдатских казарм. Сейчас на этом месте красуется здание администрации Ярославской области. Особняк Градусова, Московский проспект, 20

Градозащитники жалуются, что дом постепенно разворовывают Фото: Александра Савельева

Здание построено в 1893 году ярославским купцами и меценатами Градусовыми. В городе им также принадлежали гостиницы и магазины.



— По архитектурному стилю дом нельзя отнести к какому-то конкретному направлению. Поэтому скорее речь может идти об эклектике как смешении различных архитектурных стилей, — поясняет Виктория Марасанова.

С 1919 года здесь располагался детский сад. Сам дом закрыли несколько лет назад. Сейчас здание пустует.

Раньше здесь были красивые ворота, но осенью 2015 года их кто-то похитил Фото: Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский / Vk.com

Дом Василия Дунаева, Флотская, 1

Дунаевы — купеческий род крупнейших табачных фабрикантов России конца XIX — начала XX веков Фото: Александра Савельева

На углу улицы Терешковой и Флотской стоит скромный особняк. Этот двухэтажный дом принадлежал купцу Василию Николаевичу Дунаеву. Его род происходит из Угличского уезда. Два брата Семён и Николай положили начало двум ветвям купеческого рода Дунаевых. Причём Семён Фёдорович основал своё дело в Москве, а Николай Фёдорович — в Ярославле. Василий Николаевич родился в 1828 году. Как его отец и брат, торговал табаком. Особняк Ивана Дунаева, проспект Октября, 38

Раньше проспект Октября звали Дворянской улицей Фото: Александра Савельева

На проспекте Октября стоит голубой особняк, принадлежавший Ивану Николаевичу. Здание построили в конце XIX века. В народе его называют «непьющие» по фигурам атлантов, которые держат балкон. Поскольку руки мужчин всегда заняты, то и пить, как посчитали ярославцы, они не могут, значит — непьющие.



Именно при Иване Николаевиче Дунаеве (родился в 1842 году) табачная и спичечная фабрика принесла Ярославлю славу крупнейшего центра табачной промышленности России. Купец также открыл аналогичную фабрику в городе Ромны. В 1881 году он основал в Ярославле спичечное предприятие. К началу XX века Дунаев открыл лавки в Костроме и Ярославле.

Открытка начала XX века Фото: Yarwiki.ru