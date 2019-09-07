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Ярославль: листаем прошлое
Истории

Забытые и разворованные: что скрывается за фасадами старинных ярославских зданий

Пять историй шикарных домов с богатой историей в центре Ярославля

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Небольшая экскурсия по достопримечательностям Ярославля 

Фото: Александра Савельева

Ярославль — старинный город с красивыми усадьбами и особняками в центре. Мы регулярно проезжаем и проходим мимо этих достопримечательностей и даже не задумываемся, что хранят в себе облупившиеся от веков стены. Рассказываем историю пяти зданий: что там было раньше и что сейчас.

Дом Чарышникова и костел, ул. Кооперативная, 19

В последние годы существования этого здания здесь были коммунальные квартиры

В последние годы существования этого здания здесь были коммунальные квартиры

Дом Чарышникова, он же бывший костел, является объектом историко-культурного наследия федерального значения. Тем не менее, его нынешнее состояние совсем не радует.

— Дом расселен и постепенно разрушается. По результатам обращения общественности к департаменту охраны объектов культурного наследия Ярославской области собственнику в 2016 году выдано предписание о проведении реставрации объекта до 1 декабря 2019 года, — говорит ярославский историк Виктория Марасанова.

Так выглядел дом в начале XX века, когда там была католическая церковь

Так выглядел дом в начале XX века, когда там была католическая церковь

Здание построил в XVIII веке владелец колокололитейного завода Семён Чарышников. В конце XIX века завод разорился, и дом приобрёл купец Сорокин, который организовал в нём мыловаренный завод. В 1886 ярославские католики выкупили этот дом и организовали в нём домовую церковь, а также приют для бездомных и благотворительную столовую.

В 1926 году здание отошло к жилищно-кооперативному товариществу, а в 1931 году церковь окончательно закрыли. Здание превратилось в коммуналку.

Корпуса присутственных мест, Советская площадь, 5

Северный корпус построили к 1785 году, а южный на следующий год. На первом этаже планировалось устроить склад вина вместо хранения его в магазинах

Северный корпус построили к 1785 году, а южный на следующий год. На первом этаже планировалось устроить склад вина вместо хранения его в магазинах

Строительство зданий для присутственных мест началось после указа Екатерины II в 1777 году. Дома построили в стиле классицизма. Как раз в это время он был официальным государственным стилем. В этом же году была учреждена Ярославская губерния. Её первым наместником стал Алексей Петрович Мельгунов, который и следил за строительством двух каменных корпусов для присутственных мест. Предполагалось, что оба здания будут трехэтажными по проекту губернского архитектора Эвана Левенгагена.

Присутственное место — государственное учреждение в Российской империи, а также помещение, им занимаемое (приёмная, канцелярия). Слово также начинает входить в современный канцелярский язык для обозначения помещений, которые органы государственной власти и местного самоуправления используют для работы с гражданами. (Википедия)

Ранее площадь называлась Ильинской. В&nbsp;1918 году&nbsp;её переименовали в&nbsp;Советскую&nbsp;в честь губернского исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов, который там находился

Ранее площадь называлась Ильинской. В 1918 году её переименовали в Советскую в честь губернского исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов, который там находился

— План, составленный под непосредственным контролем наместника, как архитектурный центр города рассматривал ансамбль присутственных мест на Ильинской площади с храмом Ильи Пророка. Этот ансамбль включал два корпуса присутственных мест и дворец наместника. Вчерне дворец из 79 комнат был построен к 1787 году, но Мельгунов там пожить не успел, поскольку умер 2 июля 1788 года, — поясняет историк Виктория Марасанова.

Северный корпус. Отличие лишь в отсутствии деревьев и асфальта

Северный корпус. Отличие лишь в отсутствии деревьев и асфальта

В конечном счёте в 1797 году каменный генерал-губернаторский дом разобрали на кирпич для солдатских казарм. Сейчас на этом месте красуется здание администрации Ярославской области.

Особняк Градусова, Московский проспект, 20

Градозащитники жалуются, что дом постепенно разворовывают

Градозащитники жалуются, что дом постепенно разворовывают

Здание построено в 1893 году ярославским купцами и меценатами Градусовыми. В городе им также принадлежали гостиницы и магазины.

— По архитектурному стилю дом нельзя отнести к какому-то конкретному направлению. Поэтому скорее речь может идти об эклектике как смешении различных архитектурных стилей, — поясняет Виктория Марасанова.

С 1919 года здесь располагался детский сад. Сам дом закрыли несколько лет назад. Сейчас здание пустует.

Раньше здесь были красивые ворота, но осенью 2015 года их кто-то похитил&nbsp;

Раньше здесь были красивые ворота, но осенью 2015 года их кто-то похитил 

Дом Василия Дунаева, Флотская, 1

Дунаевы — купеческий род крупнейших табачных фабрикантов России конца XIX&nbsp;— начала&nbsp;XX веков

Дунаевы — купеческий род крупнейших табачных фабрикантов России конца XIX — начала XX веков

На углу улицы Терешковой и Флотской стоит скромный особняк. Этот двухэтажный дом принадлежал купцу Василию Николаевичу Дунаеву. Его род происходит из Угличского уезда. Два брата Семён и Николай положили начало двум ветвям купеческого рода Дунаевых. Причём Семён Фёдорович основал своё дело в Москве, а Николай Фёдорович — в Ярославле. Василий Николаевич родился в 1828 году. Как его отец и брат, торговал табаком.

Особняк Ивана Дунаева, проспект Октября, 38

Раньше проспект Октября звали Дворянской улицей

Раньше проспект Октября звали Дворянской улицей

На проспекте Октября стоит голубой особняк, принадлежавший Ивану Николаевичу. Здание построили в конце XIX века. В народе его называют «непьющие» по фигурам атлантов, которые держат балкон. Поскольку руки мужчин всегда заняты, то и пить, как посчитали ярославцы, они не могут, значит — непьющие.

Именно при Иване Николаевиче Дунаеве (родился в 1842 году) табачная и спичечная фабрика принесла Ярославлю славу крупнейшего центра табачной промышленности России. Купец также открыл аналогичную фабрику в городе Ромны. В 1881 году он основал в Ярославле спичечное предприятие. К началу XX века Дунаев открыл лавки в Костроме и Ярославле.

Открытка начала XX века

Открытка начала XX века

Для тех, кто не любит гулять с гидом, мы придумали рубрику «Ярославль: листаем прошлое». Наслаждаемся видами старинного города и сравниваем с тем, что сейчас.

А здесь можете посмотреть историю ярославских храмов, которые находятся в полуразрушенном состоянии.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    7 сен 2019 в 11:29

    Те кто у руля в России не планируют вкладываться и развивать страну. Они пришли во власть только чтоб пилить бюджет и обирать народ.