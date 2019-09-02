Купались в фонтанах и спали в букетах: 12 трогательных фото детей в первый школьный день

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2 августа 2019
Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?
Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.
Какой славный День знаний вышел. Линейнки, банты, солнце. Причем такое, что после торжественных речей школяры рванули... бегать в фонтане. Родители волновались, дети клевали носом спросонья. Милота! Саша Савельева понаблюдала за школьниками и их родителями. Вот как она увидела сегодняшний день: