Купались в фонтанах и спали в букетах: 12 трогательных фото детей в первый школьный день

Какой славный День знаний вышел. Линейнки, банты, солнце. Причем такое, что после торжественных речей школяры рванули... бегать в фонтане. Родители волновались, дети клевали носом спросонья. Милота! Саша Савельева понаблюдала за школьниками и их родителями. Вот как она увидела сегодняшний день: