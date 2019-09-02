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1 сентября
Фоторепортаж

Купались в фонтанах и спали в букетах: 12 трогательных фото детей в первый школьный день

Фотограф 76.RU понаблюдала с школьникам и их родителями в День знаний в Ярославле

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Хорошо, когда лето в сентябре продолжается

Фото: Александра Савельева

Какой славный День знаний вышел. Линейнки, банты, солнце. Причем такое, что после торжественных речей школяры рванули... бегать в фонтане. Родители волновались, дети клевали носом спросонья. Милота! Саша Савельева понаблюдала за школьниками и их родителями. Вот как она увидела сегодняшний день:

Когда гладиолусы больше тебя

Когда гладиолусы больше тебя

А здесь вся трансляция праздника.

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Пусть школьный год у ребят будет весёлым

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