Плесень на потолке и штукатурка на партах: в ярославской школе рушится потолок

Родители переживают, в каких условиях учатся их дети
Фото: Ярославль LIVE / Vk.com
Видимо, не во всех школах Ярославля новый учебный год пройдёт радостно. В школе № 40 в одном из кабинетов с потолка валится штукатурка. Видео опубликовал кто-то из родителей в группе «Ярославль LIVE». С первых секунд в глаза бросаются огромные водяные разводы на потолке и плесень, а заодно пол и парты, которые покрыты белой штукатуркой.
— Я там учусь. В кабинете информатики ситуация еще хуже. Белая жидкость (штукатурка) капает с потолка, — сообщает Илья Осипов.
Как рассказал дядя одного из учеников Антон Смирнов, родительский комитет даже хотел собрать деньги на косметический ремонт.
— Ремонта крыши в 2019 году не было, а кабинет закрыт для эксплуатации. Занятия в нем проводиться будут только после ремонта, — написала директор школы Светлана Клепова в комментариях под видео.
Автор: Ярославль LIVE / Vk.com
Аналогичная проблема в ещё одной школе Красноперекопского района. Там из-за потопа перекрыли этаж. Родители переживали, что в любой момент может произойти короткое замыкание.
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