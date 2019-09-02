Плесень на потолке и штукатурка на партах: в ярославской школе рушится потолок

Видимо, не во всех школах Ярославля новый учебный год пройдёт радостно. В школе № 40 в одном из кабинетов с потолка валится штукатурка. Видео опубликовал кто-то из родителей в группе «Ярославль LIVE». С первых секунд в глаза бросаются огромные водяные разводы на потолке и плесень, а заодно пол и парты, которые покрыты белой штукатуркой.



— Я там учусь. В кабинете информатики ситуация еще хуже. Белая жидкость (штукатурка) капает с потолка, — сообщает Илья Осипов.



Как рассказал дядя одного из учеников Антон Смирнов, родительский комитет даже хотел собрать деньги на косметический ремонт.

