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Плесень на потолке и штукатурка на партах: в ярославской школе рушится потолок

Видео аварийного кабинета записали родители

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Родители переживают, в каких условиях учатся их дети

Фото: Ярославль LIVE / Vk.com

Видимо, не во всех школах Ярославля новый учебный год пройдёт радостно. В школе № 40 в одном из кабинетов с потолка валится штукатурка. Видео опубликовал кто-то из родителей в группе «Ярославль LIVE». С первых секунд в глаза бросаются огромные водяные разводы на потолке и плесень, а заодно пол и парты, которые покрыты белой штукатуркой.

— Я там учусь. В кабинете информатики ситуация еще хуже. Белая жидкость (штукатурка) капает с потолка, — сообщает Илья Осипов.

Как рассказал дядя одного из учеников Антон Смирнов, родительский комитет даже хотел собрать деньги на косметический ремонт.

— Ремонта крыши в 2019 году не было, а кабинет закрыт для эксплуатации. Занятия в нем проводиться будут только после ремонта, — написала директор школы Светлана Клепова в комментариях под видео.

Автор: Ярославль LIVE / Vk.com

Аналогичная проблема в ещё одной школе Красноперекопского района. Там из-за потопа перекрыли этаж. Родители переживали, что в любой момент может произойти короткое замыкание.

Читайте также: как ученики элитных школ Ярославля встретили День знаний. Онлайн-трансляция со 2 сентября.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Волга
    2 сен 2019 в 16:04

    В Свердловском поселке Филькино через сутки после открытия провалился мост через реку Каква, который открыли 31 августа. Об этом рассказала местная жительница Анастасия Пристав, передает Ura.ru.
    Жители дожидались моста через Какву с 2017 года. Сначала им обещали построить пешеходный мост на двутавровых балках высотой пять метров и шириной 1,5 метра, но передумали. Затем жителям пообещали понтонный мост шириной один метр.
    Вот и все достижения ер.

    Гость
    2 сен 2019 в 18:40

    Какой смысл делать косметический ремонт, если крыша течет?

    Гость
    2 сен 2019 в 17:22

    Вы уже об этом писали.