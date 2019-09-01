«Его искала мама»: на дне озера нашли медальон советского солдата из Ярославской области

В Новгородской области на дне озера Вельё нашли вкладыш из солдатского медальона времен Великой Отечественной войны. Члены поисковой экспедиции смогли прочитать древний вкладыш. Он принадлежал советскому солдату из Ярославской области. На бумаге написано: «Ярославская область, Некоузского р-на, ст. Волга, Спицинский с/с, дер. Журавлево, Лебедевой А. П.».





— В архивах удалось выяснить, что бойца звали Борис Константинович Лебедев, он родился в 1918 году. Молодой солдат пропал без вести в октябре-ноябре 1941 года. Судя по архивным документам, его искала мама, — передает новостной портал «53 Новости».

