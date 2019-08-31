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В Ярославской области ввели режим готовности к чрезвычайным ситуациям

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На несколько дней в Ярославской области ввели режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. Он будет действовать с 1 по 3 сентября, а также 8 числа. 

Это связано с праздниками в честь 1 сентября, а также с единым днём голосования — выборы в этом году проходят в районах и поселениях Ярославской области.

— Обязанности по координации действий возложены на областную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, — уточнили в правительстве региона. 

Это значит, что на улицах будет больше сотрудников правоохранительных органов, патрулирующих города. 

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