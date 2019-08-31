«Всегда было неправильно, а теперь по ГОСТу»: на Республиканской во время ремонта снесут парковки

Фото: Александра Савельева
Уже больше месяца дорожные рабочие трудятся на улице Республиканской. В этом году её полностью делают по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стоимость ремонта — 118,248 миллиона рублей.
Проект ремонта улицы содержит значительные изменения: так, уберут парковки у торгового центра «Флагман». Оказалось, что всё это время зона под стоянку существовала там незаконно, однако она всегда пользовалась большой популярностью у всех, кто приезжает в магазины, кинотеатр и банк по соседству.
— Парковка нарушает ширину проезжей части, которая предусмотрена проектом по ГОСТ — 13 метров — по две полосы в оба направления. Также будет устроен трёхметровый тротуар вдоль проезжей части. Работы ведутся исключительно на земельных участках принадлежащих городу, — уточнил заммэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.
Ремонтировать дорогу решили по ночам с 22 до 6 часов.
Кстати, работы на этой улице хотели закончить уже в сентябре. Но подрядчик работает медленно.
Список улиц, где в этом году должен закончиться ремонт.