«Всегда было неправильно, а теперь по ГОСТу»: на Республиканской во время ремонта снесут парковки

Уже больше месяца дорожные рабочие трудятся на улице Республиканской. В этом году её полностью делают по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стоимость ремонта — 118,248 миллиона рублей.

Проект ремонта улицы содержит значительные изменения: так, уберут парковки у торгового центра «Флагман». Оказалось, что всё это время зона под стоянку существовала там незаконно, однако она всегда пользовалась большой популярностью у всех, кто приезжает в магазины, кинотеатр и банк по соседству.