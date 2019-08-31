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«Всегда было неправильно, а теперь по ГОСТу»: на Республиканской во время ремонта снесут парковки

За счёт них расширят дорогу у Октябрьской площади в Ярославле

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Фото: Александра Савельева

Уже больше месяца дорожные рабочие трудятся на улице Республиканской. В этом году её полностью делают по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стоимость ремонта — 118,248 миллиона рублей. 

Проект ремонта улицы содержит значительные изменения: так, уберут парковки у торгового центра «Флагман». Оказалось, что всё это время зона под стоянку существовала там незаконно, однако она всегда пользовалась большой популярностью у всех, кто приезжает в магазины, кинотеатр и банк по соседству. 

— Парковка нарушает ширину проезжей части, которая предусмотрена проектом по ГОСТ — 13 метров — по две полосы в оба направления. Также будет устроен трёхметровый тротуар вдоль проезжей части. Работы ведутся исключительно на земельных участках принадлежащих городу, — уточнил заммэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев. 

Ремонтировать дорогу решили по ночам с 22 до 6 часов. 

Кстати, работы на этой улице хотели закончить уже в сентябре. Но подрядчик работает медленно

Список улиц, где в этом году должен закончиться ремонт. 

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ремонт дорог в 2019 году

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    31 авг 2019 в 10:43

    типа теперь у Флагмана парковать никто не будет
    ха-ха
    вангую, что крайняя полоса всегда будет заставлена авто-вёдрами посетителей

    Владислав
    31 авг 2019 в 09:53

    Больше месяца трудятся и наконец-то "решили" работать по ночам. И так пробок в Ярославле хватает. А они ещё и добавляли. Нужно ВСЕ ремонтные работы на дорогах ночью проводить!

    Гость
    31 авг 2019 в 14:09

    на гост в россии как и на законы чиновники давно болт положили