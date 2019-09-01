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Лето всё. Какими мы запомнили три жарких и не очень месяца

Летний сезон в Ярославле был контрастным

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Воды, конечно, этим летом было очень много

Фото: Александра Савельева

Лето всё. Мы три месяца говорили, какое оно не такое. Мало чьи ожидания оправдались. Возможно, кто-то что-то не успел. Мы надевали поверх платьев куртки, и зонтики всегда были наготове. 12 градусов тепла в июле — сомнительный рекорд. Да, мы терпели вечные ремонтные работы, стояли в пробках и ругались на очередную перекладку плитки, изумлялись городскому украшению центра. И все-таки лето вновь цвело, радовало несколькими тёплыми недельками, вкусными яблоками и красивыми закатами. По крайне мере всем, кто любит дождь и не терпит жару, было хорошо. Так что давайте посмотрим, чем же нам запомнится лето 2019-го.

Октябрьская площадь — <a href="https://76.ru/text/transport/66209803" target="_blank" class="_">спонсор летних пробок</a>

Октябрьская площадь — спонсор летних пробок

Этим летом яростно и надолго <a href="https://76.ru/text/gorod/66204592" target="_blank" class="_">перекрывали улицы</a>&nbsp;<br><br>

Этим летом яростно и надолго перекрывали улицы 

И по Добрынинскому мосту теперь <a href="https://76.ru/text/transport/66153244" target="_blank" class="_">ездить не очень</a>

И по Добрынинскому мосту теперь ездить не очень

На Свободе наконец-то сняли многолетние леса с этого красивого здания. А оно <a href="https://76.ru/text/gorod/66139423" target="_blank" class="_">оказалось пластиковым</a>

На Свободе наконец-то сняли многолетние леса с этого красивого здания. А оно оказалось пластиковым

А этих красоток помните у Волковского? Их называли <a href="https://76.ru/text/gorod/66125578/" target="_blank" class="_">«дамы из ночных кошмаров»</a>

А этих красоток помните у Волковского? Их называли «дамы из ночных кошмаров»

Этот жёлтый дебаркадер навсегда останется теперь в памяти <a href="https://76.ru/text/theme/15280" target="_blank" class="_">«ярославским Титаником»</a>

Этот жёлтый дебаркадер навсегда останется теперь в памяти «ярославским Титаником»

Можно было бы сказать, что красивые тучи. Но очень уж они всем надоели в этом сезоне

Можно было бы сказать, что красивые тучи. Но очень уж они всем надоели в этом сезоне

Туристам приходилось любить дождливый Ярославль

Туристам приходилось любить дождливый Ярославль

А ярославцам приходилось и работать в сырости&nbsp;

А ярославцам приходилось и работать в сырости 

Ладно, было и несколько жарких дней в городе

Ладно, было и несколько жарких дней в городе

И мы успели их поймать! (И устроить <a href="https://76.ru/text/summer/66133876/" target="_blank" class="_">«Ревизорро» в купальнике</a>)

И мы успели их поймать! (И устроить «Ревизорро» в купальнике)

И как же круто, что речной трамвайчик у нас остался

И как же круто, что речной трамвайчик у нас остался

А вы успели искупаться в фонтане?

А вы успели искупаться в фонтане?

А насытиться летней едой?

А насытиться летней едой?

Только в летние каникулы можно вот так беззаботно висеть на турнике. Хотя... в последнее время это опасно

Только в летние каникулы можно вот так беззаботно висеть на турнике. Хотя... в последнее время это опасно

Лето в городе прекрасно...

Лето в городе прекрасно...

Но лето всё. Привет, осень

Но лето всё. Привет, осень

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