Лето всё. Какими мы запомнили три жарких и не очень месяца

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2 августа 2019
Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?
Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.
Лето всё. Мы три месяца говорили, какое оно не такое. Мало чьи ожидания оправдались. Возможно, кто-то что-то не успел. Мы надевали поверх платьев куртки, и зонтики всегда были наготове. 12 градусов тепла в июле — сомнительный рекорд. Да, мы терпели вечные ремонтные работы, стояли в пробках и ругались на очередную перекладку плитки, изумлялись городскому украшению центра. И все-таки лето вновь цвело, радовало несколькими тёплыми недельками, вкусными яблоками и красивыми закатами. По крайне мере всем, кто любит дождь и не терпит жару, было хорошо. Так что давайте посмотрим, чем же нам запомнится лето 2019-го.