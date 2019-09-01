Лето всё. Какими мы запомнили три жарких и не очень месяца

Лето всё. Мы три месяца говорили, какое оно не такое. Мало чьи ожидания оправдались. Возможно, кто-то что-то не успел. Мы надевали поверх платьев куртки, и зонтики всегда были наготове. 12 градусов тепла в июле — сомнительный рекорд. Да, мы терпели вечные ремонтные работы, стояли в пробках и ругались на очередную перекладку плитки, изумлялись городскому украшению центра. И все-таки лето вновь цвело, радовало несколькими тёплыми недельками, вкусными яблоками и красивыми закатами. По крайне мере всем, кто любит дождь и не терпит жару, было хорошо. Так что давайте посмотрим, чем же нам запомнится лето 2019-го.